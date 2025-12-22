Betsson: Το Ολυμπιακός-Πανιώνιος Betsson για το Σούπερ Καπ βόλεϊ γυναικών παίζει με σούπερ αποδόσεις!

Μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson για το Σούπερ Καπ βόλεϊ γυναικών, με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν και εξαιρετικές αγορές στοιχήματος στην πλατφόρμα της Betsson. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:30, στο κλειστό γυμναστήριο «Ι. Ζηρίνης» στην Κηφισιά και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Οι «ερυθρόλευκες» μπαίνουν στον τελικό ως κάτοχοι του τροπαίου, καθώς πέρυσι είχαν επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ στον αντίστοιχο αγώνα της Πετρούπολης. Από την άλλη πλευρά, ο Πανιώνιος Betsson γράφει ιστορία, αφού διεκδικεί για πρώτη φορά το Super Cup γυναικών, σε έναν τελικό που αναμένεται να αποτελέσει πραγματική γιορτή για το άθλημα.

Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson Προγνωστικά

Στο Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson τα προγνωστικά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν τελικό όπου όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία και τη δυναμική μεγάλων αγώνων, ενώ ο Πανιώνιος Betsson έρχεται με φιλοδοξία και χωρίς άγχος, έτοιμος να διεκδικήσει τις πιθανότητές του.

Στις βασικές αγορές νικητή αγώνα, ο Ολυμπιακός προσφέρεται στο 1.50, ενώ η νίκη του Πανιωνίου Betsson αποδίδεται στο 2.50. Στο χάντικαπ σετ, το -1.5 σετ για τον Ολυμπιακό βρίσκεται στο 1.95, με τον Πανιώνιο Betsson στο +1.5 σετ να δίνεται στο 1.78.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σύνολο πόντων αγώνα, όπου τόσο το Over 178.5 όσο και το Under 178.5 προσφέρονται στο 1.85, δείγμα της ισορροπίας που αναμένουν οι αποδόσεις. Για το πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός πληρώνει 1.60 για να το κατακτήσει, ενώ ο Πανιώνιος Betsson βρίσκεται στο 2.20.

Στις ειδικές αγορές, το μονά/ζυγά στο σύνολο πόντων αγώνα προσφέρεται επίσης στο 1.85 και για τις δύο επιλογές. Όσον αφορά το ακριβές σκορ σε σετ (στοίχημα σε 5 σετ), το 3-0 για τον Ολυμπιακό δίνεται στο 4.50, το 3-1 στο 3.50 και το 3-2 στο 4.25, ενώ υπέρ του Πανιωνίου Betsson το 2-3 αποδίδεται στο 5.50, το 1-3 στο 6.50 και το 0-3 στο 8.50.

Ειδικά παικτριών στο Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson

Ξεχωριστό ενδιαφέρον στο Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson παρουσιάζουν και τα ειδικά στοιχήματα παικτριών, που αφορούν τόσο το σύνολο πόντων, όσο και τους πόντους από μπλοκ, δίνοντας περισσότερες επιλογές σε όσους θέλουν να εστιάσουν στην ατομική απόδοση των αθλητριών.

Στην αγορά Συνολικοί Πόντοι Παίκτριας, βρίσκουμε την Μπιάνκα Ριστίσεβιτς στο Over 10.5 πόντους με απόδοση 1.90, ενώ η Αμάντα Κονέο προσφέρεται στο Over 11.5 πόντους, επίσης στο 1.90. Η Εφροσίνη Αλεξάκου έχει το όριό της στους 12.5 πόντους με απόδοση 1.75, με την Γιασμίν Αμπντεραχίμ να ακολουθεί στο Over 16.5 πόντους στο 1.80. Επιλογή υπάρχει και για την Μιλίτσα Κούμπουρα στο Over 18.5 πόντους με 1.85, όπως και για την Πολίνα Ραχίμοβα στο Over 22.5 πόντους, επίσης στο 1.85.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά Πόντοι Παίκτριας από μπλοκ, όπου το παιχνίδι κοντά στο φιλέ αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στον τελικό. Η Μελίνα Εμμανουηλίδου προσφέρεται στο Over 1.5 πόντους από μπλοκ με απόδοση 2.10, ενώ η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς βρίσκεται στο Over 2.5 πόντους από μπλοκ στο 1.75. Στο ίδιο όριο, η Κίκι Τζερτζόγλου πληρώνει 1.90, η Μαρία Νομικού 1.80 και η Κατερίνα Ζαχάιου 1.85. Τέλος, η Πολίνα Ραχίμοβα προσφέρεται στο Over 2.5 πόντους από μπλοκ με απόδοση 2.30.

Τα ειδικά παικτριών προσθέτουν ακόμη περισσότερη αξία στο στοίχημα του τελικού, δίνοντας τη δυνατότητα να συνδυαστεί η συνολική εικόνα του αγώνα με τις ατομικές επιδόσεις των πρωταγωνιστριών.

Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson Στοίχημα

Στο Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson το στοίχημα συνδυάζεται με υψηλό αγωνιστικό ενδιαφέρον. Οι δηλώσεις προπονητών και αθλητριών πριν τον τελικό δείχνουν ότι το παιχνίδι θα κριθεί στις λεπτομέρειες, με καθοριστικό ρόλο να παίζουν η συγκέντρωση, η ψυχραιμία και τα κρίσιμα σημεία όπως το σερβίς, το μπλοκ και το transition παιχνίδι.

Στην πλατφόρμα της Betsson, οι παίκτες μπορούν να αξιοποιήσουν και το Auto Cash Out, ορίζοντας εκ των προτέρων το ποσό στο οποίο επιθυμούν να εξαργυρώσουν το δελτίο τους, χωρίς να χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση του αγώνα.

Ο τελικός του Super Cup γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Πανιώνιο Betsson συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός: ποιότητα, ένταση, ιστορία και φυσικά, σούπερ αποδόσεις για στοίχημα.

