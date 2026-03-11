«Αστεράτη» τιτανομαχία με κορυφαίες αποδόσεις στη winmasters!

Το έχουμε συνηθίσει αυτό το ζευγάρι τελευταία στο Champions League. Όμως αυτή η ευρωπαϊκή τιτανομαχία δεν… χορταίνεται!

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Champions League και από ένα τέτοιο κορυφαίο ραντεβού δεν θα μπορούσε να λείψει η winmasters με τις κορυφαίες αποδόσεις. Πάμε να προσεγγίσουμε στοιχηματικά το παιχνίδι!

Μπορεί το παιχνίδι να γίνεται στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, όμως η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για αυτό και έχει τον τίτλο του φαβορί στο ζευγάρι.

Στο 2.01 βρίσκουμε τη νίκη των Άγγλων, αυτή των γηπεδούχων στο 3.55 και την ισοπαλία στο 3.90. Φυσικά, ζεστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά των γκολ, όπως πάντα σε τέτοια παιχνίδια. Με το line στο 3 από την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, το Under έχει προβάδισμα έναντι με του Over. Στο 1.89 και το 1.95 αντίστοιχα οι δύο επιλογές.

Σε τέτοια παιχνίδια πάντως, θα ήταν… εγκληματικό κανείς να μη ρίξει το βλέμμα του και στις πιο ιντριγκαδόρικες επιλογές. Σε ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, bet builders που έχουν μεγαλύτερη αξία. Στο 4.25 βρίσκουμε το combo για Over 3,5 γκολ, αμφίσκορο και Over 9,5 κόρνερ. Από εκεί και πέρα, στο 2.95 βρίσκουμε το anytime τέρμα του Σεμένιο και στο 3.25 αυτό του Βινίσιους.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις