Άρσεναλ – Άστον Βίλα με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (30/12)

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Άστον Βίλα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League. Πολύ σημαντικό ματς και για τις δύο ομάδες, που χωρίζονται από μόλις τρεις βαθμούς στην κατάταξη. Η πρωτοπόρος εξάλλου υποδέχεται την 3η της βαθμολογίας. Αμφότερες βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και το ματς έχει όλα τα συστατικά για να είναι εκρηκτικό.

Η Άρσεναλ μετράει 88 νίκες, 46 ισοπαλίες και 72 ήττες με αντίπαλο την Άστον Βίλα (285-334 γκολ).

Η Άρσεναλ έπειτα από 18 αγωνιστικές έχει ρεκόρ 13-3-2 με 33-11 γκολ (8-1-0, 22-4 γκολ εντός έδρας). Την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε με 2-1 την Μπράιτον κι έφτασε στις 3 σερί νίκες στο πρωτάθλημα Αγγλίας. Μετράει 5 συνεχόμενες σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία φορά που έχασε η Άρσεναλ ήταν από την Άστον Βίλα, με 2-1 εκτός έδρας στις 6 Δεκεμβρίου.

Η Άστον Βίλα, από την άλλη, έχει 12-3-3 με 29-19 γκολ (5-2-2, 14-12 γκολ εκτός έδρας). Προέρχεται από νίκη με 2-1 επί της Τσέλσι στο Λονδίνο. Μετράει 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι μια από τις πιο σταθερές ομάδες εκτός έδρας στην Πρέμιερ Λιγκ και πηγαίνει στο «Έμιρεϊτς» με ενθουσιασμό και διάθεση να παλέψει για ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να ονειρεύεται.

Ο άσος της Άρσεναλ βρίσκεται στο 1.50** και το διπλό της Άστον Βίλα ανέρχεται στο 7.20** στην πλατφόρμα της Betsson. Αναφορικά με τα γκολ, το Over 2,5 γκολ δίνεται στο 1.88**, ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε και το αντίστοιχο Under στο 1.98**.

Η Άρσεναλ παραμένει το μεγάλο φαβορί για να πάρει την κούπα. Προσφέρεται στο 1.73** στην πλατφόρμα της Betsson. Ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι με 2.48**, ενώ η Άστον Βίλα προσφέρεται στο 17.00**.

