AΞΕΠΕΡΑΣΤΗ BLACK FRIDAY Προσφορά χωρίς κατάθεση* στη Stoiximan!

H Stoiximan δε γίνεται να λείπει ούτε από αυτή την Black Friday!

H Black Friday για το 2025 πλησιάζει και ήδη όλοι κινούνται γύρω από τους ρυθμούς της. Η Stoiximan την κάνει μοναδική με μια ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ προσφορά χωρίς κατάθεση*!

AΞΕΠΕΡΑΣΤΗ BLACK FRIDAY Προσφορά χωρίς κατάθεση* και κλήρωση για έξτρα δώρα*

Η κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα υποδέχεται τα νέα της μέλη με μία Black Friday προσφορά χωρίς κατάθεση*. Έτσι κάθε νέο μέλος λαμβάνει 1500 δώρα* με την εγγραφή του, ενώ εφόσον προχωρήσει και στην ταυτοποίηση του λογαριασμού του θα λάβει έξτρα 1500 δώρα*.

Black Friday Προσφορά χωρίς κατάθεση* με 3000 Δώρα* και κλήρωση για ΤV και PS5

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ! Ταυτόχρονα κάθε νέο μέλος που θα κάνει την εγγραφή του με την AΞΕΠΕΡΑΣΤΗ BLACK FRIDAY Προσφορά χωρίς κατάθεση* μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση για τα πιο gaming δώρα, καθώς μπορεί να κάνει δικό του είτε ένα Sony PlayStation 5 είτε μία Samsung 4K Smart TV 65” 65U8072F!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

