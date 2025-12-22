Κλείνει το έτος ως νικητής με ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (23/12)

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Κάουνας προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις για τη 18η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να κλείσουν ιδανικά το 2025 και να πετύχουν την 3η τους σερί νίκη στη διοργάνωση. Βρίσκονται σε καλή κατάσταση καθώς προέρχονται από δύο μεγάλα αποτελέσματα στη «διαβολοβδομάδα». Αρχικά πήραν ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Φενερμπαχτσέ (81-77) και την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν στο ΟΑΚΑ της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82.

Ο Κέντρικ Ναν για άλλο ένα ματς ήταν ο πρώτος σκόρερ για το σύνολο του Αταμάν με 19 πόντους, ενώ άκρως καθοριστικός για το αποτέλεσμα αποδείχθηκε ο Τσέντι Όσμαν με 17 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Το «τριφύλλι» με ρεκόρ 11-6 ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας και κοιτάει με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του.

Στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πήρε μία εμφατική νίκη εντός έδρας επί του αξιόμαχου Ηρακλή με 97-82. Ο Αταμάν είδε τον Χολμς να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και να πετυχαίνει 19 πόντους, όσους πρόσθεσε και ο Τι Τζέι Σορτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής στο Κάουνας καθώς οι «πράσινοι» θα παραταχθούν χωρίς τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα.

Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 1 (+3,5): 1.84 2 (-3,5): 1.97

Στην αντίπερα όχθη η Ζαλγκίρις «διέλυσε» την προηγούμενη αγωνιστική την Παρτιζάν στο Κάουνας με το εμφατικό 109-68. Οι Λιθουανοί ήταν «καταιγιστικοί» από το πρώτο δεκάλεπτο και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους τους.

Είχαν 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Φρανσίσκο να πετυχαίνει 22 και να μοιράζει και 5 ασίστ. Βρέθηκε έτσι στην 7η θέση με ρεκόρ 10-7 και ευελπιστεί σε μία θέση στα πλέι οφ ή τα πλέι ιν.

Η Ζαλγκίρις με όπλο την έδρα της ευελπιστεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα και απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έδειξε άλλωστε πολύ καλό πρόσωπο και την Κυριακή (21/12) για το Κύπελλο στη Λιθουανία καθώς επικράτησε με 118-73 της Γιονάβα.

