ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ - ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Μιχαήλ ΤιάπκοφΑπόδοση: 2.08
Ώρα έναρξης: 19:00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Καλύτερη ήταν στο πρώτο ημίχρονο η Ζαγκλέμπιε, αλλά τα έκανε θάλασσα στην επανάληψη και πάλι καλά που δεν ηττήθηκε στο εντός έδρας 2-2 με τη Μότορ, ισοφαρίζοντας στο φινάλε. Στο Κύπελλο χρειάστηκε την παράταση, για να κερδίσει με 2-0 εκτός έδρας τη Ραντόμιακ και να πάρει την πρόκριση. Παίζει ανοιχτά, δείχνει καλύτερο πρόσωπο στο γήπεδό της. Η Άρκα ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά κόλλησε στο εντός έδρας 0-0 με την Κορόνα. Στο Κύπελλο έδειξε καλύτερο πρόσωπο και επιβλήθηκε στην παράταση με 1-0 της Μότορ, παίρνοντας την πρόκριση. Μακριά από το γήπεδό της, πάντως, αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα και ο άσος έχει μικρό προβάδισμα στη novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ - ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ
Facts Αγώνα
- Οριακά υπέρ της Ζαγκλέμπιε η παράδοση (7-5-6).
- Η Ζαγκλέμπιε παραμένει αήττητη εντός έδρας στη σεζόν (1-3-0).
- Μόλις 1 γκολ έχει πετύχει η Άρκα στις 5 φετινές της εξόδους.
- Η Άρκα δεν ηττήθηκε στα 7 από τα 8 προηγούμενα ματς κόντρα στη Ζαγκλέμπιε.
- Και στα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια κέρδισε ο γηπεδούχος.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
