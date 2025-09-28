ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΟΛ1
19:00
29.09

ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ – ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ

Η έδρα δίνει το προβάδισμα
1
X
2
Εκτίμηση
ΚΓΧΜ ΣΤΑΝΤΙΟΝ (16.068), ΛΟΥΜΠΙΝ
425
11° C Αίθριος
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ - ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μιχαήλ Τιάπκοφ Μιχαήλ Τιάπκοφ
Ώρα έναρξης: 19:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.08
novibet Παίξε νόμιμα

Καλύτερη ήταν στο πρώτο ημίχρονο η Ζαγκλέμπιε, αλλά τα έκανε θάλασσα στην επανάληψη και πάλι καλά που δεν ηττήθηκε στο εντός έδρας 2-2 με τη Μότορ, ισοφαρίζοντας στο φινάλε. Στο Κύπελλο χρειάστηκε την παράταση, για να κερδίσει με 2-0 εκτός έδρας τη Ραντόμιακ και να πάρει την πρόκριση. Παίζει ανοιχτά, δείχνει καλύτερο πρόσωπο στο γήπεδό της. Η Άρκα ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά κόλλησε στο εντός έδρας 0-0 με την Κορόνα. Στο Κύπελλο έδειξε καλύτερο πρόσωπο και επιβλήθηκε στην παράταση με 1-0 της Μότορ, παίρνοντας την πρόκριση. Μακριά από το γήπεδό της, πάντως, αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα και ο άσος έχει μικρό προβάδισμα στη novibet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ - ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ

Facts Αγώνα

  • Οριακά υπέρ της Ζαγκλέμπιε η παράδοση (7-5-6).
  • Η Ζαγκλέμπιε παραμένει αήττητη εντός έδρας στη σεζόν (1-3-0).
  • Μόλις 1 γκολ έχει πετύχει η Άρκα στις 5 φετινές της εξόδους.
  • Η Άρκα δεν ηττήθηκε στα 7 από τα 8 προηγούμενα ματς κόντρα στη Ζαγκλέμπιε.
  • Και στα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια κέρδισε ο γηπεδούχος.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Μότορ Λούμπλιν - Ραντόμιακ Ράντομ
    Μότορ Λούμπλιν Μότορ Λούμπλιν
    Ραντόμιακ Ράντομ Ραντόμιακ Ράντομ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

