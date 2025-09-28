Η Μότορ είχε δύσκολη έξοδο στην έδρα της Ζαγκλέμπιε, ήταν κακή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έδειξε μεγάλη βελτίωση στην επανάληψη και άξιζε τη νίκη. Αρκέστηκε, όμως, στην ισοπαλία με 2-2, δεχόμενη την ισοφάριση με πέναλτι στο φινάλε. Το πάλεψε και στο Κύπελλο, αλλά αποκλείστηκε στην παράταση, χάνοντας με 1-0 στην έδρα της Άρκα. Η Ραντόμιακ κέρδισε με 1-0 εντός έδρας την Πιαστ, αλλά στο Κύπελλο ηττήθηκε στην παράταση με 2-0 εντός έδρας από τη Ζαγκλέμπιε. Παίζει ανοιχτά, όμως παραμένει απρόβλεπτη. Κρατάμε το G/G στη novibet.