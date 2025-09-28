ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΟΛ1
21:30
29.09

ΜΟΤΟΡ ΛΟΥΜΠΛΙΝ – ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ

Ανοιχτά η Ραντόμιακ
1
X
2
Εκτίμηση
ΑΡΕΝΑ ΛΟΥΜΠΛΙΝ (15.243), ΛΟΥΜΠΛΙΝ
108
7° C Βροχερός
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΜΟΤΟΡ ΛΟΥΜΠΛΙΝ - ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μιχαήλ Τιάπκοφ Μιχαήλ Τιάπκοφ
Ώρα έναρξης: 21:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G

Απόδοση: 1.59
novibet Παίξε νόμιμα

Η Μότορ είχε δύσκολη έξοδο στην έδρα της Ζαγκλέμπιε, ήταν κακή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έδειξε μεγάλη βελτίωση στην επανάληψη και άξιζε τη νίκη. Αρκέστηκε, όμως, στην ισοπαλία με 2-2, δεχόμενη την ισοφάριση με πέναλτι στο φινάλε. Το πάλεψε και στο Κύπελλο, αλλά αποκλείστηκε στην παράταση, χάνοντας με 1-0 στην έδρα της Άρκα. Η Ραντόμιακ κέρδισε με 1-0 εντός έδρας την Πιαστ, αλλά στο Κύπελλο ηττήθηκε στην παράταση με 2-0 εντός έδρας από τη Ζαγκλέμπιε. Παίζει ανοιχτά, όμως παραμένει απρόβλεπτη. Κρατάμε το G/G στη novibet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΤΟΡ ΛΟΥΜΠΛΙΝ - ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ

Facts Αγώνα

  • Υπέρ της Μότορ η παράδοση (3-0-1).
  • Η Μότορ έχει κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια.
  • Η Ραντόμιακ έχασε και τα 3 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Ζαγκλέμπιε Λούμπιν - Άρκα Γκντίνια
    Ζαγκλέμπιε Λούμπιν Ζαγκλέμπιε Λούμπιν
    Άρκα Γκντίνια Άρκα Γκντίνια

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

