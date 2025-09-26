Με όπλο την καλή επιθετική λειτουργία, η Χάμιλτον τρέχει ένα μικρό αήττητο σερί 5 αγώνων, σε Λιγκ 1 και Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας (3-2-0). Διαθέτει ποιότητα, αλλά και περιορισμένο ρόστερ, κάτι που φέρνει αστάθεια. Σε ακόμα καλύτερη κατάσταση η πρωτοπόρος Στενχάουσμιουρ, που παραμένει αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις (8-2-0), μετά το 1-2 από την Αλόα στην πρεμιέρα. Δεν βλέπουμε τον λόγο για να δίνεται τόσο ισχυρό φαβορί ο άσος και στρεφόμαστε προς την κόντρα στην Bet365.