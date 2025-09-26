Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΧΑΜΙΛΤΟΝ - ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ
Ώρα έναρξης: 17:00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2 DNB
Με όπλο την καλή επιθετική λειτουργία, η Χάμιλτον τρέχει ένα μικρό αήττητο σερί 5 αγώνων, σε Λιγκ 1 και Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας (3-2-0). Διαθέτει ποιότητα, αλλά και περιορισμένο ρόστερ, κάτι που φέρνει αστάθεια. Σε ακόμα καλύτερη κατάσταση η πρωτοπόρος Στενχάουσμιουρ, που παραμένει αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις (8-2-0), μετά το 1-2 από την Αλόα στην πρεμιέρα. Δεν βλέπουμε τον λόγο για να δίνεται τόσο ισχυρό φαβορί ο άσος και στρεφόμαστε προς την κόντρα στην Bet365.
- Η Χάμιλτον δεν αγωνίζεται φέτος στη φυσική έδρα της («Νιου Ντάγκλας Παρκ»), αλλά στο γειτονικό «Μπρόουντγουντ» στο Κάμπερνολτ.
- Τα τελευταία 21 χρόνια συναντήθηκαν μόνο μία φορά, με τη Χάμιλτον να παίρνει την εντός έδρας νίκη τον Ιούλιο 2017, στο πλαίσιο του Λιγκ Καπ Σκωτίας.
- Οι 6 πιο πρόσφατες συναντήσεις των δύο ομάδων ολοκληρώθηκαν με N/G, ενώ στο ίδιο διάστημα σημειώθηκαν και 5 Under 2,5 (4-0-2).
