ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΣΚΩ1
17:00
27.09

ΧΑΜΙΛΤΟΝ – ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ

Το σετ αποδόσεων αδικεί την πρωτοπόρο
1
X
2
Εκτίμηση
ZLX Stadium
19
11° C Βροχερός
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΧΑΜΙΛΤΟΝ - ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Θωμάς Πρωτόγερος Θωμάς Πρωτόγερος
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2 DNB

Απόδοση: 3.40
bet365 Παίξε νόμιμα

Με όπλο την καλή επιθετική λειτουργία, η Χάμιλτον τρέχει ένα μικρό αήττητο σερί 5 αγώνων, σε Λιγκ 1 και Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας (3-2-0). Διαθέτει ποιότητα, αλλά και περιορισμένο ρόστερ, κάτι που φέρνει αστάθεια. Σε ακόμα καλύτερη κατάσταση η πρωτοπόρος Στενχάουσμιουρ, που παραμένει αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις (8-2-0), μετά το 1-2 από την Αλόα στην πρεμιέρα. Δεν βλέπουμε τον λόγο για να δίνεται τόσο ισχυρό φαβορί ο άσος και στρεφόμαστε προς την κόντρα στην Bet365.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΜΙΛΤΟΝ - ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ

Facts Αγώνα

  • Η Χάμιλτον δεν αγωνίζεται φέτος στη φυσική έδρα της («Νιου Ντάγκλας Παρκ»), αλλά στο γειτονικό «Μπρόουντγουντ» στο Κάμπερνολτ.
  • Τα τελευταία 21 χρόνια συναντήθηκαν μόνο μία φορά, με τη Χάμιλτον να παίρνει την εντός έδρας νίκη τον Ιούλιο 2017, στο πλαίσιο του Λιγκ Καπ Σκωτίας.
  • Οι 6 πιο πρόσφατες συναντήσεις των δύο ομάδων ολοκληρώθηκαν με N/G, ενώ στο ίδιο διάστημα σημειώθηκαν και 5 Under 2,5 (4-0-2).

Σημερινές Αναλύσεις

  • Πίτερχεντ - Αλόα
    Πίτερχεντ Πίτερχεντ
    Αλόα Αλόα
  • Ινβερνές - Iστ Φάιφ
    Ινβερνές Ινβερνές
    Iστ Φάιφ Iστ Φάιφ
  • Κόουβ Ρέιντζερς - Κέλτι Χαρτς
    Κόουβ Ρέιντζερς Κόουβ Ρέιντζερς
    Κέλτι Χαρτς Κέλτι Χαρτς
  • Μοντρόουζ - Κουίν οφ Σάουθ
    Μοντρόουζ Μοντρόουζ
    Κουίν οφ Σάουθ Κουίν οφ Σάουθ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα