ΣΚΩ1
17:00
27.09

ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ – ΑΛΟΑ

Μπορεί να αποφύγει την ήττα
1
X
2
Εκτίμηση
Μπάλμουρ
248
14° C Συννεφιασμένος
ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ - ΑΛΟΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Θωμάς Πρωτόγερος Θωμάς Πρωτόγερος
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2+G/G

Απόδοση: 2.30
bet365 Παίξε νόμιμα

Οι διαδοχικές επιτυχίες σε Λιγκ 1 (2-1 την Κόουβ Ρέιντζερς) και Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας (3-0 την Κιλμάρνοκ Β), επανάφεραν την Αλόα στις επιτυχίες και της έδωσαν πίσω μέρος της χαμένης ψυχολογίας της. Επισκέπτεται μια δύσκολη έδρα, όμως είναι ικανή να αποφύγει τουλάχιστον την ήττα, αφού η Πίτερχεντ μοιάζει να έχει «κολλήσει» λίγο το τελευταίο διάστημα. Κατευθυνόμαστε προς τα δεξιά στην Bet365, επιλέγοντας ένα combo bet.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ - ΑΛΟΑ

Facts Αγώνα

  • Η Αλόα πήρε τη νίκη στις τελευταίες 6 αναμετρήσεις της με την Πίτερχεντ, κρατώντας μάλιστα σε όλες το μηδέν! Είχαν προηγηθεί 4 διαδοχικές επιτυχίες των αντιπάλων.
  • Η Αλόα έχασε μόνο 2/11 πιο πρόσφατες επισκέψεις της στο «Μπάλμορ» της Πίτερχεντ (6-3-2).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

