ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ - ΑΛΟΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Θωμάς ΠρωτόγεροςΑπόδοση: 2.30
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ2+G/G
Οι διαδοχικές επιτυχίες σε Λιγκ 1 (2-1 την Κόουβ Ρέιντζερς) και Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας (3-0 την Κιλμάρνοκ Β), επανάφεραν την Αλόα στις επιτυχίες και της έδωσαν πίσω μέρος της χαμένης ψυχολογίας της. Επισκέπτεται μια δύσκολη έδρα, όμως είναι ικανή να αποφύγει τουλάχιστον την ήττα, αφού η Πίτερχεντ μοιάζει να έχει «κολλήσει» λίγο το τελευταίο διάστημα. Κατευθυνόμαστε προς τα δεξιά στην Bet365, επιλέγοντας ένα combo bet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ - ΑΛΟΑ
Facts Αγώνα
- Η Αλόα πήρε τη νίκη στις τελευταίες 6 αναμετρήσεις της με την Πίτερχεντ, κρατώντας μάλιστα σε όλες το μηδέν! Είχαν προηγηθεί 4 διαδοχικές επιτυχίες των αντιπάλων.
- Η Αλόα έχασε μόνο 2/11 πιο πρόσφατες επισκέψεις της στο «Μπάλμορ» της Πίτερχεντ (6-3-2).
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
