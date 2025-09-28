Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΟΒΙΕΔΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Η Βαλένθια δείχνει πανίσχυρη φέτος στο «Μεστάγια», επιβάλλει τον ρυθμό της και παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Δικαίως είναι το φαβορί, δεν δείχνει ικανή η Οβιέδο να την απειλήσει. Ο άσος στο 1.70 στη Winmasters.
Ειδικά στοιχήματα
Ντιακαμπί γκολ με κεφαλιά
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΟΒΙΕΔΟ
Facts Αγώνα
- Η αναμέτρηση ήταν να διεξαχθεί τη Δευτέρα, όμως μετατέθηκε για Τρίτη (30/09), λόγω κακοκαιρίας στην περιοχή της Βαλένθια.
- Παράδοση: 30-8-4, τελευταίο διπλό το 1988, έκτοτε 9-3-0.
- Στο 2-3 γκολ και τα 3 εντός της Βαλένθια.
- Η Οβιέδο μετρούσε 5/5 N/G πριν το 1-3 από την Μπαρτσελόνα.
- N/G & Under 2,5 τα 3 εκτός της Οβιέδο, δεν σκόραρε σε κάποιο.
- Από το 2020 έχει να πετύχει τρεις σερί εντός έδρας νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ η Βαλένθια, που έχει δύο αυτή τη στιγμή.
Μέσα από τα χέρια της έχασε τη δεύτερη διαδοχική νίκη η Βαλένθια, μένοντας στο ισόπαλο 2-2 με την Εσπανιόλ εκτός έδρας. Δίκαιο πάντως το αποτέλεσμα, παρότι δέχθηκε την ισοφάριση στο φινάλε.
Προηγήθηκε στο 15’ με τον Νταντζούμα, γλίτωσε σε αρκετές περιπτώσεις την ισοφάριση, πριν τη δεχθεί στο 59’ από κόρνερ και κεφαλιά. Με τον ίδιο τρόπο ανέκτησε το προβάδισμα τρία λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Ούγκο Ντούρο. Ωστόσο, η πίεση στη συνέχεια ήταν μεγάλη, κινδύνεψε σε αρκετές περιπτώσεις και λύγισε από στατική φάση και πάλι στο 90+6’.
Διατηρεί απόρθητο το «Μεστάγια», έχοντας μία ισοπαλία και δύο νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ, θέλει να συνεχίσει αυτό το σερί.
Ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις και είναι διαθέσιμοι ο γκολκίπερ Αγκιρεθαμπάλα και ο δεξιός μπακ Φουλκιέ. Λείπουν με την U20 της Ισπανίας οι Ραούλ Χιμένεθ και Βιθέντε Αμπρίλ, που δεν έχουν πάντως ρόλο στην ομάδα.
Η Οβιέδο πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όμως δεν απέφυγε την ήττα με 1-3. Αυτή ήταν η πέμπτη ήττα σε 6 αγώνες από το ξεκίνημα της σεζόν για τους Αστουριάνους.
Δέχθηκε σφυροκόπημα στο πρώτο ημίχρονο, γλίτωσε από δοκάρι στο 32’ και προηγήθηκε ένα λεπτό αργότερα με τον Ρέινα να δέχεται το δώρο του Τζοάν Γκαρσία και να πλασάρει από μακριά. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα στο β’, ισοφαρίστηκε στο 56’, κινδύνεψε με δεύτερο και το δέχθηκε στο 70’, για να έρθει και τρίτο στο 88’.
Ουραγός πλέον μετά τα αποτελέσματα της υπόλοιπης αγωνιστικής, ισοβαθμεί με τη Χιρόνα στην τελευταία θέση και θέλει ν’ ανακάμψει.
Εκτός αποστολής έμεινε ο έμπειρος μέσος Σάντι Καθόρλα, δεν τα κατάφερε ο χαφ Ετζάρια, παραμένει εκτός ο δεξιός μπακ Νάτσο Βιδάλ, μακροχρόνια απών ο δεξιός μπακ Άλβαρο Λέμος. Εξέτισε ο φορ Φέντε Βίνιας, επιστρέφει από τραυματισμό ο στόπερ Νταβίντ Κόστας.