Ρεπορτάζ

Μέσα από τα χέρια της έχασε τη δεύτερη διαδοχική νίκη η Βαλένθια, μένοντας στο ισόπαλο 2-2 με την Εσπανιόλ εκτός έδρας. Δίκαιο πάντως το αποτέλεσμα, παρότι δέχθηκε την ισοφάριση στο φινάλε.

Προηγήθηκε στο 15’ με τον Νταντζούμα, γλίτωσε σε αρκετές περιπτώσεις την ισοφάριση, πριν τη δεχθεί στο 59’ από κόρνερ και κεφαλιά. Με τον ίδιο τρόπο ανέκτησε το προβάδισμα τρία λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Ούγκο Ντούρο. Ωστόσο, η πίεση στη συνέχεια ήταν μεγάλη, κινδύνεψε σε αρκετές περιπτώσεις και λύγισε από στατική φάση και πάλι στο 90+6’.

Διατηρεί απόρθητο το «Μεστάγια», έχοντας μία ισοπαλία και δύο νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ, θέλει να συνεχίσει αυτό το σερί.