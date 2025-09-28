ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΟΥ1
20:00
29.09

ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ – ΣΙΡΙΟΥΣ

Αχνοφαίνεται η Ευρώπη στη Γιουργκόρντεν
ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ - ΣΙΡΙΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Μίλτος Ζωγράφος Μίλτος Ζωγράφος
Ώρα έναρξης: 20:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+G/G

Απόδοση: 3.25
Απόδοση: 3.25

Η Γιουργκόρντεν είναι ανεβασμένη, έρχεται από μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Μάλμε, παραμένει αήττητη στα 9 τελευταία στο πρωτάθλημα και αρχίζει να ελπίζει και πάλι στην ευρωπαϊκή έξοδο. Βέβαια, απέχει ακόμη από την 3η θέση, οπότε δεν έχει το παραμικρό περιθώριο απωλειών σήμερα και γενικότερα σε ματς στην έδρα της. Η Σίριους δεν είναι στα καλύτερά της, έρχεται από εντός έδρας ήττα από την εκ των ουραγών Ντέγκεφορς, έχει χάσει τα δύο από τα τρία τελευταία της ματς και αρχίζει να ανησυχεί και πάλι για την παραμονή της. Πιθανός ο άσος, οριακά όμως αποδεκτή η απόδοση στην Bet365, πολύ πιθανό το G/G που φέρνουν αμφότερες εντός και εκτός έδρας αντίστοιχα, ο συνδυασμός των δύο παραπάνω είναι στο προκλητικό 3.25 και αξίζει ένα μικρό, έστω, ποντάρισμα…

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ - ΣΙΡΙΟΥΣ

Facts Αγώνα

  • Τα 3/4 τελευταία της Γιουργκόρντεν ήταν Ν/G, ενώ εντός έδρας έχει 7/9 τελευταία G/G.
  • Τα 5 τελευταία της Σίριους ήταν Over, ενώ τα 11/13 παιχνίδια της εκτός έδρας ήταν G/G.
  • Δείτε τα προγνωστικά Α’ Σουηδίας.
ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ
Ρεπορτάζ

Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, η Γιουργκόρντεν πέρασε νικηφόρα από το Μάλμε, επικρατώντας 1-0 της περσινής πρωταθλήτριας.

Μεστή εμφάνιση, κατάφερε να κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία της και να χτυπήσει με αντεπιθέσεις. Είχε δοκάρι στο α’ μέρος, έκανε καλές φάσεις στην επανάληψη, για να πάρει τη νίκη με γκολ του Όγκουστ Πρίσκε στο 88’.

Ήταν το ένατο συνεχόμενο ματς χωρίς ήττα για τη Γιουργκόρντεν, που έφτασε στους 38 βαθμούς και βρίσκεται στο μέσο της βαθμολογίας, παρακολουθώντας πλέον διακριτικά την 3η προνομιούχο θέση, ενώ έχει 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.

Αγωνιστικά Νέα

Συμπλήρωσε κάρτες και είναι τιμωρημένος ο βασικός μέσος Κεϊτά Κοσούγκι (24 συμ., 4 ασίστ), ο οποίος όμως έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στο Μουντιάλ U20 με την εθνική Ιαπωνίας.

Μακροχρόνια τραυματίες ο νεαρός αμυντικός Μίκαελ Μαρκές και ο βασικός γκολκίπερ Μάλκολμ Νίλσον Σέφκβιστ, που υποβλήθηκε σε επέμβαση και χάνει την υπόλοιπη χρονιά.

Εκτός έμεινε λόγω τραυματισμού και ο αμυντικός Πιοτρ Γιόχανσον (2 συμ., αμφότερες αλλαγή).

Αντίθετα, επιστρέφει από τιμωρία ο βασικός μέσος Μίκαελ Άντερσον (9 συμ., 1 ασίστ).

ΣΙΡΙΟΥΣ
Ρεπορτάζ

Κατώτερη του αναμενόμενου η Σίριους, γνώρισε εντός έδρας ήττα 1-3 από την προτελευταία Ντέγκεφορς και μπήκε και πάλι σε ανησυχία για την παραμονή.

Το ματς πάντως ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς πήρε προβάδισμα με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Λέο Βάλτα στο 19’, ενώ είχε και δοκάρι στο α’ μέρος. Στην επανάληψη όμως έδειξε να εφησυχάζει και το πλήρωσε δεχόμενη την ισοφάριση στο 58’, δεύτερο στο 90+1’ και τρίτο στο 90+2’.

Ήταν η δεύτερη ήττα στα τρία τελευταία για τη Σίριους, που έμεινε έτσι στους 26 βαθμούς και βρίσκεται σε απόσταση 4 πόντων από τη γραμμή του υποβιβασμού, ενώ έχει να παίξει 6 ματς ως το τέλος του πρωταθλήματος.

Αγωνιστικά Νέα

Συμπλήρωσε κάρτες και είναι τιμωρημένος ο βασικός αμυντικός Σίμον Σάντμπεργκ (20 συμ., 3 ασίστ), ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε στο 76’ του αγώνα με την Ντέγκεφορς. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο άλλο σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού σε σχέση με το τελευταίο ματς.

