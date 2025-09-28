Ρεπορτάζ

Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, η Γιουργκόρντεν πέρασε νικηφόρα από το Μάλμε, επικρατώντας 1-0 της περσινής πρωταθλήτριας.

Μεστή εμφάνιση, κατάφερε να κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία της και να χτυπήσει με αντεπιθέσεις. Είχε δοκάρι στο α’ μέρος, έκανε καλές φάσεις στην επανάληψη, για να πάρει τη νίκη με γκολ του Όγκουστ Πρίσκε στο 88’.

Ήταν το ένατο συνεχόμενο ματς χωρίς ήττα για τη Γιουργκόρντεν, που έφτασε στους 38 βαθμούς και βρίσκεται στο μέσο της βαθμολογίας, παρακολουθώντας πλέον διακριτικά την 3η προνομιούχο θέση, ενώ έχει 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.