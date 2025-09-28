Ρεπορτάζ

Ανέλπιστο πόντο πήρε η Έστερ στο Σιέλβεσμποργκ την περασμένη εβδομάδα, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από την πρωτοπόρο Μιέλμπι. Η εμφάνισή της βέβαια δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που μετράει στην προσπάθεια που κάνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Βρέθηκε πίσω στο 31’, πέρασε δύσκολες στιγμές, γλίτωσε χάρη στο δοκάρι στο α’ μέρος, ο γκολκίπερ της απέκρουσε πέναλτι στο 79’, για να ισοφαρίσει με τον Μάγκνους Κρίστενσεν στο 82’.

Ήταν το δεύτερο διαδοχικό ματς για την Έστερ στο οποίο παρέμεινε αήττητη, έφτασε έτσι στους 22 βαθμούς και βρίσκεται στη 14η θέση της βαθμολογίας (μπαράζ), ισόβαθμη με τη 15η Ντέγκεφορς, έχοντας βέβαια να παίξει και το σημερινό ματς.