Πολύ κρίσιμο ματς και για τις δύο ομάδες. Η Έστερ δίνει μάχη να αποφύγει τον υποβιβασμό, είναι ισόβαθμη με την Ντέγκεφορς στη 14η θέση έχοντας βέβαια να παίξει το σημερινό ματς. Έρχεται από ισοπαλία στην έδρα της Μιέλμπι, έχοντας κερδίσει νωρίτερα τη Βέρναμο εντός και θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο θετικό σερί, ώστε να πλησιάσει τη γραμμή της σωτηρίας. Η Γκέτεμποργκ έχασε έδαφος στη μάχη της Ευρώπης, παραμένει όμως πολύ κοντά και θα το παλέψει ως το τέλος, αφού είναι αρκετά τα χρόνια που δεν έχει φύγει από τα όρια της Σουηδίας. Εκτός έδρας είναι καλή. Έχει χάσει βέβαια 4 ματς, ήταν όμως από Χάμαρμπι, Μιέλμπι, ΑΪΚ και Έλφσμποργκ, ομάδες δηλαδή που βρίσκονται ψηλά. Έχει ακόμη 7 νίκες και 1 ισοπαλία στο Μάλμε. Δε θα είναι εύκολο το ματς για καμία, πιο κοντά στη νίκη φαίνεται η Γκέτεμποργκ, με το διπλό λίγο πάνω από τον διπλασιασμό στην Bet365…
- Τα 5/7 τελευταία της Έστερ είχαν 2-3 γκολ, ενώ εντός έδρας έχει 5/7 τελευταία G/G.
- Τα 3/4 τελευταία της Γκέτεμποργκ ήταν Under, ενώ εκτός έχει 4/6 τελευταία Ν/G.
Ανέλπιστο πόντο πήρε η Έστερ στο Σιέλβεσμποργκ την περασμένη εβδομάδα, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από την πρωτοπόρο Μιέλμπι. Η εμφάνισή της βέβαια δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που μετράει στην προσπάθεια που κάνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Βρέθηκε πίσω στο 31’, πέρασε δύσκολες στιγμές, γλίτωσε χάρη στο δοκάρι στο α’ μέρος, ο γκολκίπερ της απέκρουσε πέναλτι στο 79’, για να ισοφαρίσει με τον Μάγκνους Κρίστενσεν στο 82’.
Ήταν το δεύτερο διαδοχικό ματς για την Έστερ στο οποίο παρέμεινε αήττητη, έφτασε έτσι στους 22 βαθμούς και βρίσκεται στη 14η θέση της βαθμολογίας (μπαράζ), ισόβαθμη με τη 15η Ντέγκεφορς, έχοντας βέβαια να παίξει και το σημερινό ματς.
Συμπλήρωσε κάρτες και είναι τιμωρημένος ο συνήθως βασικός μέσος Μάγκνους Κρίστενσεν (21 συμ., 2 γκολ, 1 ασίστ, 8 αλλαγή). Δεύτερο ματς τιμωρημένος ο εναλλακτικός επιθετικός Κρίστιαν Κουάκου (6 συμ., 5 αλλαγή).
Στοπ στο αήττητο σερί των έξι αγώνων για την Γκέτεμποργκ, καθώς γνώρισε την ήττα 0-1 εντός έδρας από την Μπρομαπόικαρνα, μετά από μέτρια εμφάνιση.
Ναι μεν είχε τον έλεγχο του κέντρου και έκανε αρκετές φάσεις, δεν μπόρεσε όμως να γίνει ιδιαίτερα απειλητική και σε μια αντεπίθεση των φιλοξενούμενων στο 56’ η άμυνά της πιάστηκε στον ύπνο. Προσπάθησε στη συνέχεια, είχε κάποιες φάσεις, ο ρυθμός όμως του αγώνα έπεφτε διαρκώς από τις κράμπες που πάθαιναν οι παίκτης της Μπρομαπόικαρνα, κάτι για το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση η διοίκηση της ομάδας, διαμαρτυρόμενη για την ανοχή του ρέφερι.
Με την ήττα αυτή, η Γκέτεμποργκ έμεινε στους 41 βαθμούς και βρίσκεται στη διεκδίκηση της ευρωπαϊκής εξόδου, ενώ μένουν 6 ματς για το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο νέο πρόβλημα σε σχέση με το τελευταίο ματς. Εκτός στα τρία τελευταία λόγω τραυματισμού ο βασικός αμυντικός Γιόνας Μπάγκερ (14 συμ.), παραμένει αμφίβολος. Σε φάση αποθεραπείας επίσης βρίσκονται ο ενίοτε βασικός μέσος Λούκας Κοχίντ και ο ενίοτε βασικός επιθετικός Άρμπνορ Μούκολι.
Δεν έπαιξε στο τελευταίο λόγω ασθένειας ο βασικός τερματοφύλακας Έλις Μπισεσάρι (17 συμ.) και παραμένει αμφίβολος.