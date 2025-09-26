ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΡ2
15:30
28.09

ΣΟΓΚΝΤΑΛ – ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ

Όλα ανοιχτά
1
X
2
Εκτίμηση
Φοσχάουγκανε Στάντιον
324
10° C Συννεφιασμένος
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΣΟΓΚΝΤΑΛ - ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Χρύσανθος Δοβλέτογλου Χρύσανθος Δοβλέτογλου
Ώρα έναρξης: 15:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2.5

Απόδοση: 1.53
Απόδοση: 1.53

Η Κόνγκσβινγκερ είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά η ποιοτική Σόγκνταλ θα επιχειρήσει να αντιδράσει μετά από δύο απανωτές ήττες. Σχετικά με τον νικητή είναι όλα ανοιχτά, γι’ αυτό και με δεδομένο ότι έχουν το εύκολο γκολ, μένουμε μόνο στο over 2.5 στην Bet365.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΟΓΚΝΤΑΛ - ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ

Facts Αγώνα

  • Παιχνίδι για την 24η αγωνιστική της OBOS Ligaen.
  • Σε οκτώ συναντήσεις τους για το πρωτάθλημα -πριν τις φετινές-, από το 2020 και μετά, ο απολογισμός είναι τέσσερις νίκες της Σόγκνταλ, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία της Κόνγκσβινγκερ.
ΣΟΓΚΝΤΑΛ
Ρεπορτάζ

Γνώρισε 2η συνεχόμενη ήττα στη Β’ Νορβηγίας, αυτή τη φορά με 2-1 από την Λιν, σε παιχνίδι, μάλιστα, που προηγήθηκε στο σκορ, με τον Πέντερσεν στο 19′. Είδε, όμως, στο δεύτερο ημίχρονο το αποτέλεσμα να ανατρέπεται, με δύο τέρματα του Χέλουμ και έπεσε στην 6η θέση.

Ενισχύθηκε τη μεταγραφική περίοδο με τον έμπειρο Πορτογάλο επιθετικό μέσο, Φάμπιο Στέρτζον, που έχει παραστάσεις από Πορτογαλία, Ελλάδα και Πολωνία.

Τελευταίες προσθήκες ήταν του Φινλανδού μέσου, Τουόμας Πίπολα, ο οποίος προέρχεται από την TPS και του 20χρονου κεντρικού αμυντικού, Ράσμους Χόλταν, ο οποίος ήρθε με δανεισμό από την Μπραν.

Βασίζεται επιθετικά σε δύο ποδοσφαιριστές, τους Όλιβερ Χίντσα και Σεμπάστιαν Πέντερσεν, οι οποίοι έχουν πετύχει 24 γκολ μαζί αυτή τη σεζόν (14 ο Χίντσα και 10 ο Πέντερσεν).

ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ
Ρεπορτάζ

Πέτυχε την 2η σερί νίκη της στη Β’ Νορβηγίας την περασμένη αγωνιστική και πλησίασε στον ένα βαθμό από την 2η θέση, που δίνει την απευθείας άνοδο στην Eliteserien. Μπορεί να ίδρωσε απέναντι στην Έγκερσουντ, όμως, ανέτρεψε το 0-1 του πρώτου ημιχρόνου, με τέρματα του Χάρεν στο 61′ και του Φλόρες στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-3 της Σταρτ. Έμεινε, έτσι, αήττητη για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι στην OBOS Ligaen.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της είναι ο πρώτος σκόρερ της OBOS Ligaen, Λούκας Χάρεν (17 τέρματα σε 23 παρουσίες). Είναι μόνιμη πηγή κινδύνου για τους αντιπάλους, είτε ως φουνταριστός, είτε ως ακραίος, στη γραμμή κρούσης.

Προέρχεται στο Πρωτάθλημα από 7/8 g/g+over 2.5 στα προγνωστικά στοιχήματος.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

