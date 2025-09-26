Ρεπορτάζ

Γνώρισε 2η συνεχόμενη ήττα στη Β’ Νορβηγίας, αυτή τη φορά με 2-1 από την Λιν, σε παιχνίδι, μάλιστα, που προηγήθηκε στο σκορ, με τον Πέντερσεν στο 19′. Είδε, όμως, στο δεύτερο ημίχρονο το αποτέλεσμα να ανατρέπεται, με δύο τέρματα του Χέλουμ και έπεσε στην 6η θέση.

Ενισχύθηκε τη μεταγραφική περίοδο με τον έμπειρο Πορτογάλο επιθετικό μέσο, Φάμπιο Στέρτζον, που έχει παραστάσεις από Πορτογαλία, Ελλάδα και Πολωνία.

Τελευταίες προσθήκες ήταν του Φινλανδού μέσου, Τουόμας Πίπολα, ο οποίος προέρχεται από την TPS και του 20χρονου κεντρικού αμυντικού, Ράσμους Χόλταν, ο οποίος ήρθε με δανεισμό από την Μπραν.

Βασίζεται επιθετικά σε δύο ποδοσφαιριστές, τους Όλιβερ Χίντσα και Σεμπάστιαν Πέντερσεν, οι οποίοι έχουν πετύχει 24 γκολ μαζί αυτή τη σεζόν (14 ο Χίντσα και 10 ο Πέντερσεν).