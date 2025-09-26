Ρεπορτάζ

Χωρίς να αγχωθεί ούτε στο ελάχιστο κατάφερε να κερδίσει το Παραλίμνι με 3-0 στον εξ αναβολής ματς της πρώτης αγωνιστικής. Ο Κίνα άνοιξε το σκορ στο 33’, ο Όρσιτς έκανε το 2-0 στο 86’ και ο Πέπε με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Είχε ακυρωθέν γκολ και πολλές κλασικές ευκαιρίες ακόμα.

Τρίτος σερί αγώνας σε πρωτάθλημα και Ευρώπη που κρατάει το μηδέν στα μετόπισθεν. Τα εννέα από τα έντεκα φετινά της επίσημα ματς ήταν under 2,5. Το μυαλό όλων βρίσκεται στο τεράστιο ματς που ακολουθεί κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase. Αναμφίβολα, αποτελεί το σπουδαιότερο ματς στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Καρσέδο τόνισε πως πρέπει άπαντες να είναι συγκεντρωμένοι στο ματς με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, ενώ προανήγγειλε αλλαγές. «Η Μπάγερν μπορεί να περιμένει. Προέχει ο Ολυμπιακός και μόνο αυτόν σκεφτόμαστε», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός. Την επόμενη αγωνιστική θα πάει στη Λάρνακα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.