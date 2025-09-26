Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΠΑΦΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+under 3,5
Η Πάφος βρίσκεται εν μέσω ενός πολύ απαιτητικού προγράμματος και κάνει διαχείριση και ροτέισον. Παράλληλα θα έχει το μυαλό της στο ιστορικό ματς με την Μπάγερν για το Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας θα προσπαθήσει να κλείσει τους διαδρόμους και να φανεί ανταγωνιστικός όσο περισσότερο μπορεί. Περιμένω ακόμα μία επαγγελματική νίκη της πρωταθλήτριας και θα συνδυάσω τον άσο με το under 3,5 στο 1.85 της stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΦΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Facts Αγώνα
- Έξι ματς αήττητη η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες.
- Πέντε ισοπαλίες με 1-1 έχουν φέρει οι δύο ομάδες στις εννέα πιο πρόσφατες συναντήσεις τους.
- Επτά 2-3 γκολ εμφάνισαν οι εννέα τελευταίες συγκρούσεις των δύο ομάδων.
Χωρίς να αγχωθεί ούτε στο ελάχιστο κατάφερε να κερδίσει το Παραλίμνι με 3-0 στον εξ αναβολής ματς της πρώτης αγωνιστικής. Ο Κίνα άνοιξε το σκορ στο 33’, ο Όρσιτς έκανε το 2-0 στο 86’ και ο Πέπε με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Είχε ακυρωθέν γκολ και πολλές κλασικές ευκαιρίες ακόμα.
Τρίτος σερί αγώνας σε πρωτάθλημα και Ευρώπη που κρατάει το μηδέν στα μετόπισθεν. Τα εννέα από τα έντεκα φετινά της επίσημα ματς ήταν under 2,5. Το μυαλό όλων βρίσκεται στο τεράστιο ματς που ακολουθεί κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase. Αναμφίβολα, αποτελεί το σπουδαιότερο ματς στην ιστορία του συλλόγου.
Ο Καρσέδο τόνισε πως πρέπει άπαντες να είναι συγκεντρωμένοι στο ματς με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, ενώ προανήγγειλε αλλαγές. «Η Μπάγερν μπορεί να περιμένει. Προέχει ο Ολυμπιακός και μόνο αυτόν σκεφτόμαστε», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός. Την επόμενη αγωνιστική θα πάει στη Λάρνακα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Ο έμπειρος αμυντικός Λουίζ δεν είναι στο 100% και δεν υπάρχει λόγος να πιεστεί. Ο Καρσέδο θέλει να τον έχει πανέτοιμο για το ματς με την Μπάγερν. Επιστρέφουν Μίμομιτς και Ντιμάτα σε άμυνα και επίθεση αντίστοιχα, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι.
Έφτασε πολύ κοντά στη δεύτερη φετινή του νίκη στη σεζόν, αλλά έμεινε με την όρεξη. Προηγήθηκε του Διγενή με το εύστοχο πέναλτι του Πική στο 23’, έδειξε να ελέγχει τον ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αλλά στο 87’ δέχτηκε την ισοφάριση. Το σκορ θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, αλλά οι δύο ομάδες σπατάλησαν αρκετές ευκαιρίες.
Και τα τέσσερα φετινά του παιχνίδια στο πρωτάθλημα είχαν σύνολο τερμάτων «2-3». Η εστία του παραβιάστηκε σε όλα. Εκτός έδρας έχει δύο ήττες με 2-0. Πέραν του θετικού αποτελέσματος θα ψάξει και το πρώτο φετινό εκτός έδρας γκολ. Μετά την Πάφο θα υποδεχτεί το Παραλίμνι.
Σημαντική ενίσχυση αποτελεί ο μέσος Στέφανος Χαραλάμπους, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα με τη μορφή δανεισμού από την Ανόρθωση.
Ο καλός επιθετικός Ζοάο Μάριο προπονήθηκε, αλλά δεν είναι στο 100%.