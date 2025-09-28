Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Ο Νέστος έχει μπει δυναμικά στη σεζόν, δείχνοντας πιο έτοιμος και αποτελεσματικός σε σχέση με την Καβάλα, που ακόμη ψάχνει τα πατήματά της και μετρά δύο ήττες στο πρωτάθλημα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο άσος στο 1.92 της Elabet μοιάζει με λογική επιλογή.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ
Facts Αγώνα
- Τρίτη αγωνιστική για τη Super League 2.
- Μία νίκη με τον ΠΑΣ Γιάννινα και μια ήττα με τον Αστέρα Β’ έχει ο Νέστος.
- Δύο ήττες έχει η Καβάλα στις πρώτες δυο αγωνιστικές του πρωταθλήματος, κόντρα σε Ηρακλή και Καμπανιακό.
- Στο ζευγάρι των δύο ομάδων η Καβάλα έχει 4 νίκες, ο Νέστος 3, ενώ τρία ματς έχουν έρθει ισόπαλα.
- Για τη 2η αγωνιστική στο Κύπελλο η Καβάλα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά.
- Οκτώ παίκτες από την περυσινή ομάδα της Καβάλας έχει ο Νέστος Χρυσούπολης.
Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα με 2-1 από τον Αστέρα ΑΚΤΟR Β, σε ένα παιχνίδι όπου στάθηκε ανταγωνιστικά αλλά πλήρωσε δύο λάθη στην άμυνα.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γραμμένο στο 18’ και διπλασίασαν τα τέρματά τους με πέναλτι του ίδιου παίκτη στο 56’. Ο Νέστος δεν το έβαλε κάτω, πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να μειώσει στο 74’ με ωραίο πλασέ του Σαποντζή, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς, χωρίς όμως να βρει την ισοφάριση.
Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η ομάδα του Νίκου Κεχαγιά έχει αφήσει θετική εικόνα στο ξεκίνημα, δείχνοντας πως μπορεί να σταθεί στη Super League 2.
Σημαντικό στοιχείο για το παιχνίδι με τον ΑΟΚ αποτελεί οτι ο Νέστος στηρίζεται σε οκτώ ποδοσφαιριστές που πέρσι φόρεσαν τη φανέλα της Καβάλας: τον γκολκίπερ Αστρά, τους στόπερ Τσαμούρη και Δερμιτζάκη, τους μπακ Δαλιανόπουλο και Αναστασόπουλο, τους μέσους Λέλεκα και Σαπουντζή, καθώς και τον νεαρό φορ Κομλιά.
Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του ο Νίκος Κεχαγιάς
Η Καβάλα έρχεται από δύο απαιτητικά παιχνίδια σε Κύπελλο και πρωτάθλημα, τα οποία έδειξαν τα σκαμπανεβάσματά της στο ξεκίνημα της σεζόν.
Στη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, οι «Αργοναύτες» κρατούσαν μέχρι το φινάλε τη νίκη απέναντι στην Κηφισιά, χάρη στο γκολ του Δημοσθένους στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ωστόσο, ένα γκολ του Πατήρα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, στέρησε από τους γηπεδούχους το τρίποντο, με το τελικό 1-1 να τους δίνει απλά τον πρώτο τους βαθμό στη διοργάνωση.
Είχε προηγηθεί το ματς πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στη Δράμα, όπου η Καβάλα γνώρισε την ήττα με 2-1.
Παρότι μείωσε στις καθυστερήσεις, η εικόνα της ομάδας έδειξε πως χρειάζεται μεγαλύτερη σταθερότητα. Άσχημα νέα είχε ο προπονητής της ομάδας Θωμάς Γράφας ο οποίος έχασε την μητέρα του.
Η Καβάλα απέκτησε τον Άρη Κολλάρα καθώς αναζητούσε ενίσχυση στην άμυνα της. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Θωμάς Γράφας.