Ρεπορτάζ

Ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα με 2-1 από τον Αστέρα ΑΚΤΟR Β, σε ένα παιχνίδι όπου στάθηκε ανταγωνιστικά αλλά πλήρωσε δύο λάθη στην άμυνα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γραμμένο στο 18’ και διπλασίασαν τα τέρματά τους με πέναλτι του ίδιου παίκτη στο 56’. Ο Νέστος δεν το έβαλε κάτω, πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να μειώσει στο 74’ με ωραίο πλασέ του Σαποντζή, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς, χωρίς όμως να βρει την ισοφάριση.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η ομάδα του Νίκου Κεχαγιά έχει αφήσει θετική εικόνα στο ξεκίνημα, δείχνοντας πως μπορεί να σταθεί στη Super League 2.

Σημαντικό στοιχείο για το παιχνίδι με τον ΑΟΚ αποτελεί οτι ο Νέστος στηρίζεται σε οκτώ ποδοσφαιριστές που πέρσι φόρεσαν τη φανέλα της Καβάλας: τον γκολκίπερ Αστρά, τους στόπερ Τσαμούρη και Δερμιτζάκη, τους μπακ Δαλιανόπουλο και Αναστασόπουλο, τους μέσους Λέλεκα και Σαπουντζή, καθώς και τον νεαρό φορ Κομλιά.