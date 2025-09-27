Ρεπορτάζ

Η Μορεϊρένσε δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πρόσφατης αναμέτρησης της και έχασε στη Λισαβόνα από τη Σπόρτινγκ με σκορ 3-0. Ολοκλήρωσε το 90λεπτο με 0,16 xGoals, έναντι 5,01 της αντιπάλου της. Επέτρεψε στη Σπόρτινγκ να της κάνει 25 ευκαιρίες! Στο 76’ με πέναλτι έγινε το 1-0, ενώ στο 90’ -πάλι με πέναλτι- βρέθηκε πίσω με δύο γκολ. Στο 90+4’ δέχθηκε το τέρμα που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά από 6 αναμετρήσεις, στις αναλύσεις της Α’ Πορτογαλίας, έχει απολογισμό 4 νίκες και 2 ήττες. Κοινός παρονομαστής στους 2 αγώνες που έχασε είναι πως απέτυχε να σκοράρει. Μάλιστα όπως με τα «λιοντάρια», έτσι και με τη Ζιλ Βισέντε (ήττα 2-0 εκτός) η επιθετική της παρουσία ήταν αρκετά «φτωχή».

Το θετικό για την ίδια εν όψει της σημερινής μονομαχίας της με αντίπαλο την Κάσα Πία είναι πως στα 3 παιχνίδια που έδωσε φέτος στο «σπίτι» της πανηγύρισε ισάριθμες νίκες.