ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ - ΚΑΖΑ ΠΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Η Μορεϊρένσε έρχεται από κάκιστη εμφάνιση κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όμως μπορεί να παίξει αρκετά καλύτερα από αυτό που έδειξε στο «Αλβαλάδε». Η Κάσα Πία πήρε τον βαθμό στην έδρα της απέναντι στη Φαμαλισάο, αλλά η εμφάνισή της ήταν πολύ άσχημη. Στη μεγάλη εικόνα του φετινού πρωταθλήματος η Μορεϊρένσε είναι καλύτερη ομάδα από την αντίπαλό της και περιμένω εύκολα ή δύσκολα να επιβεβαιώσει τον άσο στη στοίχημαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ - ΚΑΖΑ ΠΙΑ
Facts Αγώνα
- Σε 4 ματς στο πρωτάθλημα και στις 2 έδρες Μορεϊρένσε και Κάσα Πία πανηγύρισαν από 2 νίκες.
- Τα 3 εξ αυτών εμφάνισαν Over 3,5 στα στατιστικά.
Η Μορεϊρένσε δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πρόσφατης αναμέτρησης της και έχασε στη Λισαβόνα από τη Σπόρτινγκ με σκορ 3-0. Ολοκλήρωσε το 90λεπτο με 0,16 xGoals, έναντι 5,01 της αντιπάλου της. Επέτρεψε στη Σπόρτινγκ να της κάνει 25 ευκαιρίες! Στο 76’ με πέναλτι έγινε το 1-0, ενώ στο 90’ -πάλι με πέναλτι- βρέθηκε πίσω με δύο γκολ. Στο 90+4’ δέχθηκε το τέρμα που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Μετά από 6 αναμετρήσεις, στις αναλύσεις της Α’ Πορτογαλίας, έχει απολογισμό 4 νίκες και 2 ήττες. Κοινός παρονομαστής στους 2 αγώνες που έχασε είναι πως απέτυχε να σκοράρει. Μάλιστα όπως με τα «λιοντάρια», έτσι και με τη Ζιλ Βισέντε (ήττα 2-0 εκτός) η επιθετική της παρουσία ήταν αρκετά «φτωχή».
Το θετικό για την ίδια εν όψει της σημερινής μονομαχίας της με αντίπαλο την Κάσα Πία είναι πως στα 3 παιχνίδια που έδωσε φέτος στο «σπίτι» της πανηγύρισε ισάριθμες νίκες.
Δεν υπολογίζεται και στο σημερινό ματς ο βασικός μέσος Οφόρι (4 συμμ.). Σε σύγκριση με το πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στη Σπόρτινγκ επιστρέφει ο Τραβάσος (μπακ, 2 συμμ./1 γκολ).
Η Κάσα Πία προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία με σκορ 1-1 κόντρα στη Φαμαλισάο. Ενας πόντος που θα πρέπει να νιώθει πολύ τυχερή που τον πήρε, καθώς η εμφάνισή της ήταν κάκιστη. Επιθετικός μονόλογος της αντιπάλου της στο πρώτο 45λεπτο, θα έπρεπε να νιώθει ανακουφισμένη που πήγε στα αποδυτήρια με το μηδέν στην άμυνά της. Στο 47’ βρέθηκε να χάνει 0-1, όμως στο 88’ σε μία από τις σπανιότατες επισκέψεις της στην περιοχή της Φαμαλισάο κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
Πραγματοποιεί την ίδια εκκίνηση με την αγωνιστική σεζόν που πέρασε, αφού και φέτος μετά από 6 αναμετρήσεις έχει 8 πόντους. Η μόνη διαφορά είναι πως στην τρέχουσα Πριμέιρα Λίγκα έχει δεχθεί 9 γκολ, ενώ πέρσι 8. «Απουσιάζει» το θέαμα από τις φετινές υποχρεώσεις της, καθώς οι 5 από τις 6 εμφάνισαν Under 2,5.
Στα πιτς παραμένουν οι Ενσονά (φορ, 1 συμμ.), Κλο Μέντες και Ρικάρντο Μπατίστα (κίπερ). Αποθεραπεύτηκαν Σεβερίνα (φορ, 5 συμμ.) και Ουκίλι (μέσος, 2 συμμ.) και είναι στο χέρι του προπονητή τους αν θα τους χρησιμοποιήσει.