ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΠΟΡΤ
17:30
27.09

ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ – ΚΑΖΑ ΠΙΑ

Καλύτερη ομάδα η Μορεϊρένσε
1
X
2
Εκτίμηση
Ζοακίμ ντε Αλμέιντα Φρέιτας
322
20° C Βροχερός
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ - ΚΑΖΑ ΠΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Δημήτρης Πουλάκος Δημήτρης Πουλάκος
Ώρα έναρξης: 17:30
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.15
stoiximan Παίξε νόμιμα

Η Μορεϊρένσε έρχεται από κάκιστη εμφάνιση κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όμως μπορεί να παίξει αρκετά καλύτερα από αυτό που έδειξε στο «Αλβαλάδε». Η Κάσα Πία πήρε τον βαθμό στην έδρα της απέναντι στη Φαμαλισάο, αλλά η εμφάνισή της ήταν πολύ άσχημη. Στη μεγάλη εικόνα του φετινού πρωταθλήματος η Μορεϊρένσε είναι καλύτερη ομάδα από την αντίπαλό της και περιμένω εύκολα ή δύσκολα να επιβεβαιώσει τον άσο στη στοίχημαν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ - ΚΑΖΑ ΠΙΑ

Facts Αγώνα

  • Σε 4 ματς στο πρωτάθλημα και στις 2 έδρες Μορεϊρένσε και Κάσα Πία πανηγύρισαν από 2 νίκες.
  • Τα 3 εξ αυτών εμφάνισαν Over 3,5 στα στατιστικά.

Δείτε τα προγνωστικά Πορτογαλίας.

ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ
Ρεπορτάζ

Η Μορεϊρένσε δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πρόσφατης αναμέτρησης της και έχασε στη Λισαβόνα από τη Σπόρτινγκ με σκορ 3-0. Ολοκλήρωσε το 90λεπτο με 0,16 xGoals, έναντι 5,01 της αντιπάλου της. Επέτρεψε στη Σπόρτινγκ να της κάνει 25 ευκαιρίες! Στο 76’ με πέναλτι έγινε το 1-0, ενώ στο 90’ -πάλι με πέναλτι- βρέθηκε πίσω με δύο γκολ. Στο 90+4’ δέχθηκε το τέρμα που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά από 6 αναμετρήσεις, στις αναλύσεις της Α’ Πορτογαλίας, έχει απολογισμό 4 νίκες και 2 ήττες. Κοινός παρονομαστής στους 2 αγώνες που έχασε είναι πως απέτυχε να σκοράρει. Μάλιστα όπως με τα «λιοντάρια», έτσι και με τη Ζιλ Βισέντε (ήττα 2-0 εκτός) η επιθετική της παρουσία ήταν αρκετά «φτωχή».

Το θετικό για την ίδια εν όψει της σημερινής μονομαχίας της με αντίπαλο την Κάσα Πία είναι πως στα 3 παιχνίδια που έδωσε φέτος στο «σπίτι» της πανηγύρισε ισάριθμες νίκες.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν υπολογίζεται και στο σημερινό ματς ο βασικός μέσος Οφόρι (4 συμμ.). Σε σύγκριση με το πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στη Σπόρτινγκ επιστρέφει ο Τραβάσος (μπακ, 2 συμμ./1 γκολ).

ΚΑΖΑ ΠΙΑ
Ρεπορτάζ

Η Κάσα Πία προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία με σκορ 1-1 κόντρα στη Φαμαλισάο. Ενας πόντος που θα πρέπει να νιώθει πολύ τυχερή που τον πήρε, καθώς η εμφάνισή της ήταν κάκιστη. Επιθετικός μονόλογος της αντιπάλου της στο πρώτο 45λεπτο, θα έπρεπε να νιώθει ανακουφισμένη που πήγε στα αποδυτήρια με το μηδέν στην άμυνά της. Στο 47’ βρέθηκε να χάνει 0-1, όμως στο 88’ σε μία από τις σπανιότατες επισκέψεις της στην περιοχή της Φαμαλισάο κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Πραγματοποιεί την ίδια εκκίνηση με την αγωνιστική σεζόν που πέρασε, αφού και φέτος μετά από 6 αναμετρήσεις έχει 8 πόντους. Η μόνη διαφορά είναι πως στην τρέχουσα Πριμέιρα Λίγκα έχει δεχθεί 9 γκολ, ενώ πέρσι 8. «Απουσιάζει» το θέαμα από τις φετινές υποχρεώσεις της, καθώς οι 5 από τις 6 εμφάνισαν Under 2,5.

Αγωνιστικά Νέα

Στα πιτς παραμένουν οι Ενσονά (φορ, 1 συμμ.), Κλο Μέντες και Ρικάρντο Μπατίστα (κίπερ). Αποθεραπεύτηκαν Σεβερίνα (φορ, 5 συμμ.) και Ουκίλι (μέσος, 2 συμμ.) και είναι στο χέρι του προπονητή τους αν θα τους χρησιμοποιήσει.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Εστρέλα Αμαδόρα - AVS
    Εστρέλα Αμαδόρα Εστρέλα Αμαδόρα
    AVS AVS
  • Εστορίλ - Σπόρτινγκ
    Εστορίλ Εστορίλ
    Σπόρτινγκ Σπόρτινγκ
  • Σάντα Κλάρα - Τόντελα
    Σάντα Κλάρα Σάντα Κλάρα
    Τόντελα Τόντελα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα