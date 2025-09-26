Ανάλυση Αγώνα
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ - ΠΟΥΜΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Καλύτερη ομάδα η Αμέρικα. Με μεγαλύτερο βάθος και φυσικά περισσότερη ποιότητα. Δέχονται όμως εύκολα γκολ οι γηπεδούχοι και θεωρώ η Πούμας θα σκοράρει. Θα αποφύγω το σημείο γιατί ανεξάρτητα της κατάστασης των δύο ομάδων, η αναμέτρηση διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Θα πάω με το G/G στο 1.85 από τη Winmasters.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ - ΠΟΥΜΑΣ
Facts Αγώνα
- 11η αγωνιστική για το Απερτούρα στη Λίγκα ΜΞ.
- Οι πρώτες 6 ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στα play-offs της διοργάνωσης. Από τις θέσεις 7 έως 10 συμμετέχουν σε play-in τουρνουά. Κανένας δεν υποβιβάζεται.
- Παραδοσιακό ντέρμπι στην πόλη του Μέξικο Σίτι.
- 4 διαδοχικά Under 2,5 στα μεταξύ τους με γηπεδούχο την Αμέρικα.
- 4 συνεχόμενα G/G+Over 2,5 εκτός έδρας η Πούμας.
Χρυσό γκολ στο 89′ και σπουδαίο διπλό στην έδρα της Σαν Λουίς για την Αμέρικα. Η ομάδα του Αντρέ Ζαρντίν πέρασε από το «Αλφόνσο Λάστρας» (0-1) και εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Κρους Ασούλ και την ήττα της Μοντερέι και μάζεψε τη διαφορά από την κορυφή στους 3 βαθμούς.
Δυσκολεύτηκαν αρκετά οι «αετοί» σε ένα ματς που κυλούσε δίκαια προς την ισοπαλία. Ένα κλικ καλύτερη από τον αντίπαλο η Αμέρικα στο πρώτο ημίχρονο. Μετά το 70′ ξεκίνησε να γίνεται πιεστική στο δεύτερο. Με ωραία ατομική προσπάθεια και πλασέ μέσα από την περιοχή ήρθε το γκολ του Αλεχάντρο Ζεντέχας.
Δύσκολα θα μείνει εκτός της πρώτης τετράδας στο τέλος της κανονικής περιόδου η Αμέρικα, αλλά πλέον είναι προφανές ότι η ομάδα του Αντρέ Ζαρντίν δεν βγάζει τη σιγουριά με την οποία την είχαμε συνηθίσει στις προηγούμενές διοργανώσεις. Η ομάδα από την πρωτεύουσα είχε κατακτήσει τρεις συνεχόμενους τίτλους πριν να τη σταματήσει στο πρόσφατο Κλαουσούρα η Τολούκα.
Χόναθαν Ντος Σάντος (μέσος,5/0), Νταγκομπερτο Εσπινόσα (δεξί μπακ, 7/1), Χένρι Μαρτίν (φορ, 3/0). Ένα σκληρό χτύπημα στο κεφάλι δέχθηκε απέναντι στη Σαν Λουίς ο Ροντρίγκο Αγκίρε (φορ, 9/2) και η παρουσία του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Εμφάνιση πισωγύρισμα και ήττα για την Πούμας στην έδρα της Χουάρες με σκορ 3-1. Η ομάδα του Εφραΐν Χουάρες πλήρωσε την αποβολή του Χοσέ Καϊσέδο (66′) σε ένα χρονικό σημείο που το ματς ήταν ισόπαλο (1-1) και έδειχνε να είναι εκείνη που είχε τον έλεγχο του αγώνα.
Πολύ μέτριο το πρώτο ημίχρονο, έμεινε πίσω στο σκορ στο 14′ και επέτρεψε στον αντίπαλο μερικές ακόμα ευκαιρίες. Στο 52′ σκόραρε με τον Ανταλμπέρτο Καρασκίγια, όμως το τέρμα ακυρώθηκε από το VAR για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Στο 59′ ο Γκιγιέρμο Μαρτίνες αξιοποίησε την παράλληλη σέντρα του Πάμπλο Μπενεβέντο και ισοφάρισε.
Δέκα λεπτά αργότερα ακολούθησε η φάση της αποβολής. Μάλιστα από αυτό το φάουλ η Πούμας δέχθηκε και το δεύτερο γκολ. Στις καθυστερήσει διαμορφώθηκε το τελικό σκορ. Στόχος για την ομάδας από το Μέξικο Σίτι πρέπει να είναι η παρουσία στην πρώτη εξάδα.
Εκτός ο βασικός μέσος Χοσέ Καϊσέδο (τιμωρημένος, 9/0) και ο νεαρός επιθετικός Σαντιάγκο Λόπες (3/0).