Ρεπορτάζ

Χρυσό γκολ στο 89′ και σπουδαίο διπλό στην έδρα της Σαν Λουίς για την Αμέρικα. Η ομάδα του Αντρέ Ζαρντίν πέρασε από το «Αλφόνσο Λάστρας» (0-1) και εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Κρους Ασούλ και την ήττα της Μοντερέι και μάζεψε τη διαφορά από την κορυφή στους 3 βαθμούς.

Δυσκολεύτηκαν αρκετά οι «αετοί» σε ένα ματς που κυλούσε δίκαια προς την ισοπαλία. Ένα κλικ καλύτερη από τον αντίπαλο η Αμέρικα στο πρώτο ημίχρονο. Μετά το 70′ ξεκίνησε να γίνεται πιεστική στο δεύτερο. Με ωραία ατομική προσπάθεια και πλασέ μέσα από την περιοχή ήρθε το γκολ του Αλεχάντρο Ζεντέχας.

Δύσκολα θα μείνει εκτός της πρώτης τετράδας στο τέλος της κανονικής περιόδου η Αμέρικα, αλλά πλέον είναι προφανές ότι η ομάδα του Αντρέ Ζαρντίν δεν βγάζει τη σιγουριά με την οποία την είχαμε συνηθίσει στις προηγούμενές διοργανώσεις. Η ομάδα από την πρωτεύουσα είχε κατακτήσει τρεις συνεχόμενους τίτλους πριν να τη σταματήσει στο πρόσφατο Κλαουσούρα η Τολούκα.