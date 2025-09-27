Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΡΟΥΚ - ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Τα δεδομένα είναι πολύ απλά. Η κάκιστη Καραγκιουμρούκ υποδέχεται την αρκετά καλή (αλλά λίγο ντεφορμέ) Τραμπζονσπόρ. Η ομάδα της Τραπεζούντας είναι δικαίως το μεγάλο φαβορί και οι γηπεδούχοι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να την κοιτάξουν στα μάτια. Πάμε καρφί στο διπλό που προσφέρεται από την Bet365 στο 1.95.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΡΟΥΚ - ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
- Η Καραγκιουμρούκ μετράει 5 ήττες στις 6 τελευταίες αναμετρήσεις της.
- Η Τραμπζονσπόρ δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη στις 3 τελευταίες αναμετρήσεις της.
- Οι 5 από τις 6 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις έληξαν Over 2,5, ενώ η Τραμπζονσπόρ δεν έχει ηττηθεί στις 5 τελευταίες (4 νίκες, 1 ισοπαλία).
Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά… Μία ακόμα αναμέτρηση όπου τα έκανε όλα μαντάρα με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα. «Θύτης» αυτή τη φορά η Σαμσουνσπόρ, η οποία δεν επέτρεψε στην Καραγκιουμρούκ να χαμογελάσει, επικρατώντας με 3-2.
Τι κι αν προηγήθηκε στο 31’ (αυτογκόλ), είδε το προβάδισμά της να γκρεμίζεται πριν τη συμπλήρωση δέκα λεπτών στο 2ο μέρος (52’, 54’). Στο 81’ και κόντρα στη ροή του αγώνα έφερε το ματς στα ίσια για τρίτη φορά, μετά από γκολ του Φοφανά, όμως η ομάδα της Σαμψούντας «έκλεψε» το ματς με γκολ στις καθυστερήσεις (93’).
Έχουμε χάσει το μέτρημα για το πόσες φορές έχει απογοητεύσει με τις εμφανίσεις της φέτος, όμως μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως αυτή ήταν η πιο απογοητευτική. Το ρόστερ της είναι κακό, ο προπονητής της φαίνεται να μην έχει ιδέες, έχει τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος και είναι -δικαιότατα- το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.
Σταθερά εκτός ο κεντρικός αμυντικός Ρόκο και ο μέσος Κρανεβίτερ.
Ναι μεν την περασμένη αγωνιστική πραγματοποίησε μία κυριαρχική εμφάνιση, όμως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της, με αποτέλεσμα να μείνει στο «Χ» απέναντι στην αξιόμαχη Γκεζτέπε.
Είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα, ενώ είχε κλείσει την αντίπαλό της στα καρέ της, όμως κόντρα στη ροή του ματς έμεινε πίσω στο σκορ στο 39’. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε όλη η αναμέτρηση, με την Τραμπζονσπόρ να είναι κυριαρχική, αλλά να μην μπορεί να αξιοποιήσει τις στιγμές της (27 τελικές με 1.62 xG). Το γκολ της ισοφάρισης σημείωσε ο επιθετικός Ονουάτσου στο 70’.
Αυτό ήταν το 3ο διαδοχικό ματς της που έμεινε χωρίς τρίποντο, αλλά τουλάχιστον παραμένει μόλις στο -1 από τη 2η θέση (η πρωτοπόρος Γαλατά έχει ήδη ξεφύγει, καθώς βρίσκεται στο +10). Αγωνιστικό βρίσκεται σε καλό επίπεδο, ωστόσο θα πρέπει να γίνει λίγο πιο ουσιαστική και να εκμεταλλευτεί καλύτερα τις στιγμές της.
Εκτός ο αριστερός μπακ Εσκιελάτς και ο εξτρέμ Νουακαέμε, ενώ τιμωρημένος παραμένει ο μέσος Γιοκουσλού.