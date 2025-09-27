Ρεπορτάζ

Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά… Μία ακόμα αναμέτρηση όπου τα έκανε όλα μαντάρα με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα. «Θύτης» αυτή τη φορά η Σαμσουνσπόρ, η οποία δεν επέτρεψε στην Καραγκιουμρούκ να χαμογελάσει, επικρατώντας με 3-2.

Τι κι αν προηγήθηκε στο 31’ (αυτογκόλ), είδε το προβάδισμά της να γκρεμίζεται πριν τη συμπλήρωση δέκα λεπτών στο 2ο μέρος (52’, 54’). Στο 81’ και κόντρα στη ροή του αγώνα έφερε το ματς στα ίσια για τρίτη φορά, μετά από γκολ του Φοφανά, όμως η ομάδα της Σαμψούντας «έκλεψε» το ματς με γκολ στις καθυστερήσεις (93’).

Έχουμε χάσει το μέτρημα για το πόσες φορές έχει απογοητεύσει με τις εμφανίσεις της φέτος, όμως μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως αυτή ήταν η πιο απογοητευτική. Το ρόστερ της είναι κακό, ο προπονητής της φαίνεται να μην έχει ιδέες, έχει τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος και είναι -δικαιότατα- το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.