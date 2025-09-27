Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ - ΓΚΙΟΖΤΕΠΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για άλλες απώλειες βαθμών στο στρατόπεδο των γηπεδούχων, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι το κίνητρό τους είναι αρκετό για να «λυγίσουν» την Γκεζτέπε. Η ομάδα της Σμύρνης είναι σε τρομερή φόρμα και για να «στραβοπατήσει» θα πρέπει να βρει απέναντί της μία πολύ καλύτερη ομάδα. Πάμε με το διπλό, το οποίο παίζει στην Bet365 στο πολύ ικανοποιητικό 2.10.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ - ΓΚΙΟΖΤΕΠΕ
Facts Αγώνα
- Αγώνας για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
- Η Εγιούπσπορ μετράει μόλις 1 νίκη στις 6 τελευταίες αναμετρήσεις της (1-1-4).
- Χωρίς ήττα η Γκεζτέπε στις 7 προηγούμενες επίσημες αναμετρήσεις της (4 νίκες, 3 ισοπαλίες).
- Οι 6 από τις 8 προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις έληξαν Under 2,5.
Δείτε τα προγνωστικά Τουρκίας
Την περασμένη αγωνιστική φιλοξενήθηκε από την Γκεντσλερμπιρλιγκί και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κατώτερη από την αντίπαλό της γνώρισε μία ακόμα ήττα στα προγνωστικά στοιχήματος με 1-0.
Μπήκε φουριόζα στο ματς βγαίνοντας με ευκολία σε θέση βολής, αλλά δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις στιγμές της. Παράλληλα, έκανε πολλά σοβαρά λάθη στην άμυνά της, με τους γηπεδούχους να τα εκμεταλλεύονται και να ανοίγουν το σκορ στο 36’. Στο 2ο ημίχρονο οι παίκτες του Σελτσούκ Σαχίν έγιναν πιο πιεστικοί, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, όμως παρά τις 14 τελικές τους δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα.
Όπως έχω γράψει αρκετές φορές, η Εγιούπσπορ δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τα μεγάλα φαβορί για τον υποβιβασμό, όμως αυτό δεν λέει και πολλά αν κοιτάξουμε τη βαθμολογία. Αυτό που μετράει είναι ότι μετά από 6 αγωνιστικές έχει απολογισμό 1-1-4, με τον Σαχίν να μην μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία της ομάδας του.
Παραμένουν εκτός οι μέσοι Σάιθ και Στεπανένκο.
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει, ενώ κάθε αγωνιστική δείχνει πως κανείς δεν μπορεί να της σταθεί εμπόδιο. Στο τελευταίο της ματς υποδέχτηκε την Μπεσίκτας και παρά το γεγονός ότι ήταν στα χαρτιά το αουτσάιντερ, πήρε το τρίποντο με μία επιβλητική εμφάνιση (3-0).
Ο ρυθμός ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα κιόλας λεπτά, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο γήπεδο με στόχο να επιτεθούν και με την Γκεζτέπε να ανοίγει το σκορ στην πρώτη καλή στιγμή της με τον Χουάν (4’). Όσο η Μπεσίκτας να ήταν σοκαρισμένη, η ομάδα της Σμύρνης κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της με τον μέσο Ράλντνεϊ 19’, ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε λίγο πριν τη λήξη ο επιθετικός Σάμπρα με ένα φοβερό ψαλιδάκι (85’).
Με αυτόν τον τρόπο η αρμάδα του Στάνιμιρ Στόιλοφ συνεχίζει αήττητη στο σεζόν μετρώντας 3 νίκες και 3 ισοπαλίες και αυτή την ώρα φιγουράρει στη 2η θέση (-9 από την πρωτοπόρο Γαλατά). Ο αρχικός στόχος της σεζόν ήταν να βρεθεί απλά κοντά στις θέσεις των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, όμως αυτή την ώρα έχει βάλει για τα καλά υποψηφιότητα για την 5αδα.
Μοναδικός απόντας ο δεξιός μπακ/χαφ Μπαϊράκ.