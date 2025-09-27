Ρεπορτάζ

Την περασμένη αγωνιστική φιλοξενήθηκε από την Γκεντσλερμπιρλιγκί και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κατώτερη από την αντίπαλό της γνώρισε μία ακόμα ήττα στα προγνωστικά στοιχήματος με 1-0.

Μπήκε φουριόζα στο ματς βγαίνοντας με ευκολία σε θέση βολής, αλλά δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις στιγμές της. Παράλληλα, έκανε πολλά σοβαρά λάθη στην άμυνά της, με τους γηπεδούχους να τα εκμεταλλεύονται και να ανοίγουν το σκορ στο 36’. Στο 2ο ημίχρονο οι παίκτες του Σελτσούκ Σαχίν έγιναν πιο πιεστικοί, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, όμως παρά τις 14 τελικές τους δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα.

Όπως έχω γράψει αρκετές φορές, η Εγιούπσπορ δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τα μεγάλα φαβορί για τον υποβιβασμό, όμως αυτό δεν λέει και πολλά αν κοιτάξουμε τη βαθμολογία. Αυτό που μετράει είναι ότι μετά από 6 αγωνιστικές έχει απολογισμό 1-1-4, με τον Σαχίν να μην μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία της ομάδας του.