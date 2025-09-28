Ρεπορτάζ

Παρότι αδιάφορη βαθμολογικά η Γιάρο, δεν χαρίστηκε στην Κότκα και πέρασε νικηφόρα από την έδρα της στην προηγούμενη αγωνιστική με 2-1.

Κατάφερε να εκμεταλλευτεί το άγχος των γηπεδούχων που καιγόντουσαν για βαθμούς και χτύπησε δυο φορές στο πρώτο μισάωρο με τους Κάχκονεν (5’) και Σισοκό (32’). Η Κότκα μείωσε λίγο πριν το ημίχρονο και στο δεύτερο μισό, όσο εύκολα θα μπορούσε να είχε ισοφαριστεί, άλλο τόσο εύκολα θα μπορούσε να είχε βρει και τρίτο τέρμα.

Ήταν η πρώτη νίκη στα πλέι άουτ, όπου κυνηγά για λόγους πρεστίζ και μόνο την τιμητική, έβδομη θέση. Φυσικά, ο μεγάλος στόχος της σεζόν ήταν η σωτηρία και τα κατάφερε περίφημα, στην πρώτη χρονιά μετά την απουσία εννιά ετών από την κορυφαία κατηγορία.