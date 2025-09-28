ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

ΦΙΝ1
16:00
28.09

ΓΙΑΡΟ – ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ

Για λόγους πρεστίζ…
1
X
2
Εκτίμηση
ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΛΙΒ ΑΡΕΝΑ (3.600), ΓΙΑΚΟΜΠΣΤΑΝΤ
902
15° C Αίθριος
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΓΙΑΡΟ - ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Βασίλης Βασιλόπουλος Βασίλης Βασιλόπουλος
Ώρα έναρξης: 16:00
STAKE: 15

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G & Over 2,5

Απόδοση: 1.82
Απόδοση: 1.82

Άνετες κι ωραίες οι δύο ομάδες μετά την εξασφάλιση της παραμονής τους στη μεγάλη κατηγορία. Το βαθμολογικό κίνητρο απουσιάζει κι έτσι μπορούμε κάλλιστα να δούμε ένα ματς με πολλά γκολ, αφού δεν υπάρχει το παραμικρό άγχος. Το Goal/goal & Over 2,5 στο 1.82 της Stoiximan μπορεί να αποτελέσει επιλογή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΡΟ - ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ

Facts Αγώνα

  • Στις 30 τελευταίες αναμετρήσεις τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, η Γιάρο μετρά έξι νίκες, η Μάριεχαμν 13 ενώ έντεκα φορές αναδείχθηκαν ισόπαλες.
  • Ρεκόρ 3-7-4 με γηπεδούχο τη Γιάρο.
  • Στον Α’ γύρο (5/4): Μάριεχαμν – Γιάρο 0-2.
  • Στον Β’ γύρο (6-7): Γιάρο – Μάριεχαμν 1-1.
  • Τέσσερα διαδοχικά Under 2,5 στις συναντήσεις τους στο γήπεδο της Γιάρο.
  • Πέντε σερί Over 2,5 στα εντός έδρας της Γιάρο. Τα τέσσερα και με Goal/goal.
  • Τέσσερα διαδοχικά Goal/goal στα εκτός έδρας της Μάριεχαμν και επτά στα οκτώ τελευταία.
  • Τεχνητός χλοοτάπητας.
  Δείτε τα προγνωστικά Veikkausliiga.
ΓΙΑΡΟ
Ρεπορτάζ

Παρότι αδιάφορη βαθμολογικά η Γιάρο, δεν χαρίστηκε στην Κότκα και πέρασε νικηφόρα από την έδρα της στην προηγούμενη αγωνιστική με 2-1.

Κατάφερε να εκμεταλλευτεί το άγχος των γηπεδούχων που καιγόντουσαν για βαθμούς και χτύπησε δυο φορές στο πρώτο μισάωρο με τους Κάχκονεν (5’) και Σισοκό (32’). Η Κότκα μείωσε λίγο πριν το ημίχρονο και στο δεύτερο μισό, όσο εύκολα θα μπορούσε να είχε ισοφαριστεί, άλλο τόσο εύκολα θα μπορούσε να είχε βρει και τρίτο τέρμα.

Ήταν η πρώτη νίκη στα πλέι άουτ, όπου κυνηγά για λόγους πρεστίζ και μόνο την τιμητική, έβδομη θέση. Φυσικά, ο μεγάλος στόχος της σεζόν ήταν η σωτηρία και τα κατάφερε περίφημα, στην πρώτη χρονιά μετά την απουσία εννιά ετών από την κορυφαία κατηγορία.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν προέκυψαν νέες απουσίες.

ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ
Ρεπορτάζ

Βρήκε την πρώτη νίκη ύστερα από τρεις αγωνιστικές η Μάριεχαμν (2-1), με την οποία σφράγισε την παραμονή της στην κατηγορία.

Αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 25’, μπόρεσε και το έφερε γρήγορα στα μέτρα της, ισοφαρίζοντας στο 30’ με τον Αντεντογίν ενώ ο ίδιος παίκτης στο 39’ αστόχησε σε χτύπημα πέναλτι. Ωστόσο δεν πτοήθηκε και στο ισορροπημένο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε να πάρει κεφάλι στο σκορ στο 66’ με τον Νίσινεν και κράτησε το πολύτιμο τρίποντο έως το φινάλε.

Θα αγωνίζεται, λοιπόν και το 2026 στην πρώτη κατηγορία η Μάριεχαμν. Αν θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω όμως, θα πρέπει να βάλει από τώρα τις βάσεις, αφού τα τελευταία χρόνια απογοητεύει με τις χαμηλές της πτήσεις. Πάντως, θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στις τρεις εναπομείνασες αγωνιστικές.

Αγωνιστικά Νέα

Αρκετοί μακροχρόνιοι εκτός που δεν επηρεάζουν. Ανέτοιμοι και Καρντόσο (εξτρέμ) και Ολαβάλε (φορ).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

