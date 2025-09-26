Ρεπορτάζ

Προέρχεται από δύο ήττες στη σειρά, αλλά τα αποτελέσματα δεν λένε πάντα την αλήθεια. Για παράδειγμα την προηγούμενη αγωνιστική αντιμετώπισε τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» και τη ζόρισε αρκετά. Έχασε μεν με 2-1 η Έβερτον, αλλά πίεσε για την ισοφάριση έως το τέλος.

Η εικόνα σε εκείνο το παιχνίδι λέει πολλά. Αντιθέτως, ο αποκλεισμός μεσοβδόμαδα στο League Cup δεν έχει τόση σημασία. Έκανε αλλαγές στην ενδεκάδα, δεν της βγήκε το ματς με τη Γουλβς και ηττήθηκε με 2-0. Στην πρώτη τους φάση πρακτικά οι «λύκοι» άνοιξαν το σκορ στο 29′ και το δεύτερο γκολ το πέτυχαν στο 88′.

Ενδιάμεσα η Έβερτον είχε δοκάρι για να ισοφαρίσει και κάποιες ακόμη ευκαιρίες. Δεν βρήκε το γκολ με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει στο φινάλε έναν θεσμό που ούτως ή άλλως δεν ήταν προτεραιότητά της να φτάσει μακριά. Αν και με το υλικό που έχει φέτος, ήταν μία ευκαιρία για το κάτι παραπάνω.

Το παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ θεωρητικά προσφέρεται για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια τα «ζαχαρωτά» φέτος έχουν τους παίκτες να ξεκλειδώνουν τις αντίπαλες άμυνες και γι’ αυτό τέτοιου είδους ματς μπορούν να τα πάρουν. Αρκεί φυσικά να υπάρχει και στα μετόπισθεν η απαραίτητη σοβαρότητα.