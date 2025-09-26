Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΕΒΕΡΤΟΝ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Με εξαίρεση το ξέσπασμά της με τη Νότιγχαμ Φόρεστ η Γουέστ Χαμ πηγαίνει από ήττα σε ήττα. Παρουσιάζει πολλά προβλήματα και αντιμετωπίζει μία ομάδα που έχει πλέον αρκετή ποιότητα. Η Έβερτον και ανώτερη είναι και εντός κυριαρχεί. Επομένως, 1 στο 1.75 στην Bet365.
Bet builder
Over 0,5 ημίχρονο + Over 3,5 κάρτες + Over 8,5 κόρνερ
Ειδικά στοιχήματα
Γκολ ή ασίστ Εντιαγέ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΕΡΤΟΝ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
Facts Αγώνα
- Αισθητά περισσότερες είναι οι νίκες της Έβερτον στα μεταξύ τους (75-33-45).
- Μόνο μία νίκη μετρά η Έβερτον εδώ και πέντε αγώνες κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-2-2).
- Εδώ και τρία ματς η Γουέστ Χαμ δεν έχει ήττα κόντρα στην Έβερτον.
- Στους πέντε τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με τη Γουέστ Χαμ για την Premier League η Έβερτον έχει μία νίκη (1-1-3). Σε όλα αυτά τα παιχνίδια ο Ντέιβιντ Μόγιες καθόταν στον πάγκο μιας εκ των δύο (ένα με τα «ζαχαρωτά», τέσσερα με τους Λονδρέζους).
- Από το 2021 η Γουέστ Χαμ έχει κερδίσει μόνο τη Γουλβς (6) περισσότερες φορές στην Premier League από την Έβερτον (5).
- Αυτό το ζευγάρι τελευταία έχει βγάλει 5/6 Under 2,5.
- Δεν έχει δεχτεί προς το παρόν γκολ η Έβερτον σε δύο αγώνες της για την Premier League στο «Χιλ Ντίκινσον». Μόνο οι Τότεναμ και Σουόνσι είχαν κρατήσει το μηδέν σε αυτό το επίπεδο και στα τρία πρώτα τους ματς στο νέο τους γήπεδο.
- Δεν έχει νίκη η Γουέστ Χαμ τις τελευταίες τρεις φορές που έπαιξε Δευτέρα για την Premier League (0-1-2). Προηγουμένως τα «σφυριά» είχαν εννέα νίκες σε δέκα ματς (9-0-1).
- Τα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Εβερτον είχαν γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
- Σε όλα της τα φετινά ματς η Γουέστ Χαμ έχει επιβεβαιώσει το Over 2,5.
Προέρχεται από δύο ήττες στη σειρά, αλλά τα αποτελέσματα δεν λένε πάντα την αλήθεια. Για παράδειγμα την προηγούμενη αγωνιστική αντιμετώπισε τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» και τη ζόρισε αρκετά. Έχασε μεν με 2-1 η Έβερτον, αλλά πίεσε για την ισοφάριση έως το τέλος.
Η εικόνα σε εκείνο το παιχνίδι λέει πολλά. Αντιθέτως, ο αποκλεισμός μεσοβδόμαδα στο League Cup δεν έχει τόση σημασία. Έκανε αλλαγές στην ενδεκάδα, δεν της βγήκε το ματς με τη Γουλβς και ηττήθηκε με 2-0. Στην πρώτη τους φάση πρακτικά οι «λύκοι» άνοιξαν το σκορ στο 29′ και το δεύτερο γκολ το πέτυχαν στο 88′.
Ενδιάμεσα η Έβερτον είχε δοκάρι για να ισοφαρίσει και κάποιες ακόμη ευκαιρίες. Δεν βρήκε το γκολ με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει στο φινάλε έναν θεσμό που ούτως ή άλλως δεν ήταν προτεραιότητά της να φτάσει μακριά. Αν και με το υλικό που έχει φέτος, ήταν μία ευκαιρία για το κάτι παραπάνω.
Το παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ θεωρητικά προσφέρεται για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια τα «ζαχαρωτά» φέτος έχουν τους παίκτες να ξεκλειδώνουν τις αντίπαλες άμυνες και γι’ αυτό τέτοιου είδους ματς μπορούν να τα πάρουν. Αρκεί φυσικά να υπάρχει και στα μετόπισθεν η απαραίτητη σοβαρότητα.
Μπράνθγουεϊτ (στόπερ, 0/0) και Ρελ (επ. χαφ, 1/0) είναι τραυματίες.
Έχει σοβαρά θέματα να λύσει και όσο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερο θα μπλέκει. Το πρώτο εξ αυτών έχει να κάνει με την αστεία ανασταλτική της λειτουργία. Δίνει πάρα πολλές φάσεις στους αντιπάλους της με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να πάρει θετικά αποτελέσματα.
Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό έχει να κάνει με τις εντός έδρας επιδόσεις της. Συνδέονται αυτές με τον τρόπο που αμύνεται γιατί στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου η Γουέστ Χαμ προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ανοίγεται και με τους χώρους που αφήνει είναι πολύ εύκολο για τον καθένα να της βάλει γκολ.
Κάπως έτσι μετά το 1-5 κόντρα στην Τσέλσι στις 22 Αυγούστου είδαμε τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές το 0-3 από την Τότεναμ και το πρόσφατο 1-2 από την Κρίσταλ Πάλας. Οι «αετοί» προηγήθηκαν στο 37′ με τον Ματετά και στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η Γουέστ Χαμ έβγαλε αντίδραση. Ισοφάρισε με τον Μπόουεν, πίεσε για την ανατροπή και σε μία στιγμή αδράνειας έγινε το 1-2 στο 68′. Εκεί τελείωσαν όλα.
Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, όμως, υπάρχει και μία διοικητική…. παράνοια. Κάπως έτσι δύο μέρες πριν το παιχνίδι με την Έβερτον απολύθηκε ο Γκρέιαμ Πότερ. Ναι, δεν βελτίωσε τίποτα και δικαιολογημένα φεύγει, αλλά δεν έχει καμία λογική η χρονική στιγμή που πάρθηκε αυτή η απόφαση. Ο Νούνο θα τον διαδεχτεί, αν και δύσκολα θα λυθούν όλα απλά με μία αλλαγή προπονητή.
Τραυματίας παραμένει ο Γουάν-Μπισάκα (δ. μπακ, 2/0) και τιμωρημένος είναι ο Σούτσεκ (χαφ, 4/0).