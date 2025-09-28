Ρεπορτάζ

Σημαντικός κάθε βαθμός που παίρνει η Ελσίνκι στην προσπάθειά της να πλησιάσει την κορυφή. Τέτοιος ήταν και αυτός στο Τούρκου κόντρα στην Ίντερ (0-0).

Η ισοπαλία την κολακεύει, αφού η αντίπαλός της ήταν σαφώς ανώτερη, περισσότερο επικίνδυνη κι έφτασε πολύ κοντά στο γκολ σε δύο-τρεις περιπτώσεις, αλλά η Ελσίνκι στάθηκε τυχερή. Πάντως, η εμφάνισή της οφείλει να προβληματίσει την ομάδα, αφού στα πλέι οφ μόνο τέτοια δύσκολα παιχνίδια θα έχει.

Ήταν η δεύτερη διαδοχική ισοπαλία, ωστόσο σήμερα έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίλβες στους δύο βαθμούς, όμως θα εξακολουθούν να υπάρχουν ανάμεσά τους η Ίντερ Τούρκου και η Κούοπιο. Αν δεν κερδίσει σήμερα μειώνονται αισθητά οι πιθανότητες να κόψει αυτή πρώτη το νήμα.

Παραμένει αήττητη στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (4-2-0) ενώ φτάνει στα οκτώ αν συμπεριλάβουμε και το Κύπελλο (6-2-0), το οποίο κατέκτησε πριν εννιά μέρες κόντρα στην Κούοπιο και με το οποίο έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της παρουσία το 2026.