ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΙΛΒΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G & Over 2,5
Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της Ελσίνκι προκειμένου να μπει δυναμικά στη μάχη του τίτλου. Σε περίπτωση ήττας μένει πολύ πίσω και περιθώρια δεν θα υπάρχουν κι έτσι, η ανάγκη νίκης γίνεται επιτακτική. Η Ίλβες πιθανώς δεν θα έλεγε όχι στο βαθμό, όμως είναι ομάδα που δεν βάζει σκοπιμότητα στο παιχνίδι της. Τα πολλά γκολ έχουν τον πρώτο λόγο, με το combo Goal/goal & Over 2,5 να προσφέρεται στο φτωχό πλην τίμιο 1.57 στη Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΣΙΝΚΙ - ΙΛΒΕΣ
Facts Αγώνα
- Στις 30 τελευταίες αναμετρήσεις τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, η Ελσίνκι μετρά 17 νίκες, η Ίλβες έξι ενώ επτά φορές αναδείχθηκαν ισόπαλες.
- Συνολικό ρεκόρ 11-2-1 με γηπεδούχο την Ελσίνκι και 9-2-1 επίπεδο Veikkausliiga.
- Στον Α’ γύρο (5/4): Ίλβες – Ελσίνκι 3-2.
- Στον Β’ γύρο (11/8): Ελσίνκι – Ίλβες 5-1.
- Τρία Under 2,5 στις τέσσερις τελευταίες συναντήσεις τους στο γήπεδο της Ελσίνκι.
- Έξι διαδοχικά Goal/goal & Over 2,5 στα εντός έδρας της Ελσίνκι στο πρωτάθλημα.
- Τέσσερα σερί Over 3,5 στα εκτός έδρας της Ίλβες σε όλες τις διοργανώσεις.
- Τεχνητός χλοοτάπητας.
Σημαντικός κάθε βαθμός που παίρνει η Ελσίνκι στην προσπάθειά της να πλησιάσει την κορυφή. Τέτοιος ήταν και αυτός στο Τούρκου κόντρα στην Ίντερ (0-0).
Η ισοπαλία την κολακεύει, αφού η αντίπαλός της ήταν σαφώς ανώτερη, περισσότερο επικίνδυνη κι έφτασε πολύ κοντά στο γκολ σε δύο-τρεις περιπτώσεις, αλλά η Ελσίνκι στάθηκε τυχερή. Πάντως, η εμφάνισή της οφείλει να προβληματίσει την ομάδα, αφού στα πλέι οφ μόνο τέτοια δύσκολα παιχνίδια θα έχει.
Ήταν η δεύτερη διαδοχική ισοπαλία, ωστόσο σήμερα έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίλβες στους δύο βαθμούς, όμως θα εξακολουθούν να υπάρχουν ανάμεσά τους η Ίντερ Τούρκου και η Κούοπιο. Αν δεν κερδίσει σήμερα μειώνονται αισθητά οι πιθανότητες να κόψει αυτή πρώτη το νήμα.
Παραμένει αήττητη στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (4-2-0) ενώ φτάνει στα οκτώ αν συμπεριλάβουμε και το Κύπελλο (6-2-0), το οποίο κατέκτησε πριν εννιά μέρες κόντρα στην Κούοπιο και με το οποίο έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της παρουσία το 2026.
Τραυματίας ο Οστ (κίπερ).
Αγχώθηκε πολύ στη φιλοξενία της βαθμολογικά αδιάφορης Γκνίσταν η Ίλβες, όμως τελικά κατάφερε να πάρει το τρίποντο, κερδίζοντας με 3-2.
Πιο επικίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας σωστά το προβάδισμα στο 25’ με τον Ρίσκι ενώ είχε ευκαιρίες και για δεύτερο γκολ. Ροντέο το πρώτο εικοσάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο 52’, την Ίλβες να παίρνει το προβάδισμα ξανά στο 56’ με αυτογκόλ, όμως η Γκίνσταν επέστρεψε με το 2-2 στο 67’! Η απάντηση της γηπεδούχο ήταν άμεση, με τον Γιούκολα να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 73’ κι ενώ στο φινάλε έπαιξε με τη φωτιά.
Ήταν η πέμπτη διαδοχική νίκη της και πλέον απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής. Εκεί θα μείνει ότι και να γίνει στην πρωτεύουσα, ωστόσο με μια νίκη ουσιαστικά θα θέσει εκτός διεκδίκησης την Ελσίνκι και θα χτίσει διαφορά τεσσάρων πόντων από Ίντερ Τούρκου και Κούοπιο. Δείχνει να είναι η πιο σταθερή ομάδα στα πλέι οφ αλλά και η πιο αποτελεσματική. Βέβαια, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος αφού απομένουν το σημερινό, συν ακόμη επτά ματς.
Δεν έχουν αναφερθεί νέες απουσίες.