Ρεπορτάζ

Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η πρώτη νίκη της σεζόν… Άργησε αρκετά, αλλά την πήρε μεσοβδόμαδα η Άστον Βίλα επικρατώντας με 1-0 της Μπολόνια στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Σκόρερ ο ΜακΓκίν στο 18′ με ωραίο σουτ εκτός περιοχής.

Οι «Βίλανς» είχαν φάσεις και για περισσότερα γκολ με πιο χαρακτηριστική το χαμένο πέναλτι του Γουότκινς στο 68′. Δεν είναι καλά ο Άγγλος και όσο εκείνος δεν παίρνει μπροστά, το πρόβλημα στο σκοράρισμα θα παραμένει. Τρία λεπτά μετά ο Κάστρο είχε δοκάρι για να ισοφαρίσει, ενώ στο 90’+5 έκανε μία εντυπωσιακή επέμβαση ο Μπιζό για να κρατήσει το μηδέν.

Ακόμη και σε αυτό το παιχνίδι, πάντως, ήταν εμφανές πως η Άστον Βίλα δεν έχει σχέση με την ομάδα που την προηγούμενη διετία εντυπωσίαζε. Προφανώς και μπορεί αυτό να αλλάξει στην πορεία. Ο Ουνάι Έμερι, άλλωστε, είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές και ας φαίνεται κάπως επηρεασμένος. Ίσως και η πρόσφατη αποχώρηση του Μόντσι να έπαιξε τον ρόλο της σε αυτό.

Τέλος, στο ματς που ακολουθεί με τη Φούλαμ δεν αποκλείεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Το ζητούμενο είναι να έρθει το ξεμπλοκάρισμα επιθετικά, αφού σε κανένα ματς φέτος οι «Βίλανς» δεν έχουν πετύχει πάνω από ένα γκολ.