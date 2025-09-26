Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΦΟΥΛΑΜ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Δεν σκοράρει με μεγάλη άνεση καμία εκ των δύο, αλλά ένα γκολ μπορούν να το βρουν. Η Φούλαμ είναι σε ανοδική πορεία, η Άστον Βίλα προέρχεται από την πρώτη της νίκη και το G/G πληρώνει αρκετά καλά για να περάσει απαρατήρητο. Στο 1.90 το προσφέρει η Bet365.
Bet builder
Over 0,5 ημίχρονο + Over 3,5 κάρτες + Over 9,5 κόρνερ
Ειδικά στοιχήματα
Γκολ ή ασίστ Ρότζερς
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΦΟΥΛΑΜ
Facts Αγώνα
- Τέσσερις νίκες παραπάνω μετρά η Άστον Βίλα στα μεταξύ τους (30-22-26).
- Ένα σερί πέντε διαδοχικών νικών μετρά η Άστον Βίλα απέναντι στη Φούλαμ. Έξι κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στο πρωτάθλημα έχει να κάνει από τον Απρίλιο του 2010, όταν απέναντί της ήταν η Μπέρμιγχαμ.
- Μόλις μία φορά απέφυγε την ήττα η Φούλαμ κόντρα στην Άστον Βίλα εδώ και οκτώ ματς (1-0-7). Ήταν το 3-0 του Οκτωβρίου του 2022 στο «Κρέιβεν Κότατζ». Επίσης, στο «Βίλα Παρκ» μετρά μόλις ένα διπλό στις 21 πιο πρόσφατες επισκέψεις της (1-7-13) και έξι διαδοχικές ήττες.
- Η Άστον Βίλα έχει αποτύχει να σκοράρει στα τελευταία δύο εντός έδρας παιχνίδια της για την Premier League. Η τελευταία φορά που έμεινε άσφαιρη σε τρία σερί ματς ήταν τον Ιανουάριο του 2015.
- Δύο νίκες στη σειρά μετρά στην Premier League η Φούλαμ και ψάχνει την τρίτη διαδοχική για πρώτη φορά μετά τον Ιανουάριο του 2023.
- Δεν έχει νίκη η Άστον Βίλα μετά από πέντε αγωνιστικές. Κάτι αντίστοιχο της έχει συμβεί άλλες τρεις φορές και για την ακρίβεια τις σεζόν 1919-20, 1964-65 και 1969-70.
- Ο Μάρκο Σίλβα έχει χάσει έξι από τα επτά τελευταία παιχνίδια κόντρα στην Άστον Βίλα στην Premier League (1-0-6). Το πρώτο εξ αυτών ως προπονητής της Έβερτον. Έχει έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό ηττών (86%) από κάθε άλλον προπονητή που έχει αντιμετωπίσει τους «Βίλανς» τουλάχιστον πέντε φορές στη διοργάνωση.
- Εδώ και τέσσερα παιχνίδια η Άστον Βίλα επιβεβαιώνει το Under 2,5 στο στοίχημα.
- Τέσσερα N/G+Under 2,5 έχει βγάλει η Φούλαμ στις πέντε πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της.
Δείτε τα προγνωστικα Αγγλία
Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η πρώτη νίκη της σεζόν… Άργησε αρκετά, αλλά την πήρε μεσοβδόμαδα η Άστον Βίλα επικρατώντας με 1-0 της Μπολόνια στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Σκόρερ ο ΜακΓκίν στο 18′ με ωραίο σουτ εκτός περιοχής.
Οι «Βίλανς» είχαν φάσεις και για περισσότερα γκολ με πιο χαρακτηριστική το χαμένο πέναλτι του Γουότκινς στο 68′. Δεν είναι καλά ο Άγγλος και όσο εκείνος δεν παίρνει μπροστά, το πρόβλημα στο σκοράρισμα θα παραμένει. Τρία λεπτά μετά ο Κάστρο είχε δοκάρι για να ισοφαρίσει, ενώ στο 90’+5 έκανε μία εντυπωσιακή επέμβαση ο Μπιζό για να κρατήσει το μηδέν.
Ακόμη και σε αυτό το παιχνίδι, πάντως, ήταν εμφανές πως η Άστον Βίλα δεν έχει σχέση με την ομάδα που την προηγούμενη διετία εντυπωσίαζε. Προφανώς και μπορεί αυτό να αλλάξει στην πορεία. Ο Ουνάι Έμερι, άλλωστε, είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές και ας φαίνεται κάπως επηρεασμένος. Ίσως και η πρόσφατη αποχώρηση του Μόντσι να έπαιξε τον ρόλο της σε αυτό.
Τέλος, στο ματς που ακολουθεί με τη Φούλαμ δεν αποκλείεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Το ζητούμενο είναι να έρθει το ξεμπλοκάρισμα επιθετικά, αφού σε κανένα ματς φέτος οι «Βίλανς» δεν έχουν πετύχει πάνω από ένα γκολ.
Χάνουν το παιχνίδι οι Τίλεμανς (χαφ, 4/0), Ονάνα (χαφ, 2/0) και Μπάρκλεϊ (χαφ), ενώ θα υποβληθεί σε τεστ ετοιμότητας ο Μαρτίνες (τερμ., 2/0).
Αρχίζει να ανεβαίνει… Προέρχεται από τρεις νίκες στη σειρά και σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ και αυτό από γκάφα. Ήταν στο παιχνίδι με την Μπρέντφορντ, στο οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ και έκανε την ανατροπή πετυχαίνοντας τρία γκολ.
Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν και η καλύτερή της έως τώρα. Η Φούλαμ θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα τέρματα. Είχε τις φάσεις, αλλά της έλειψε η αποτελεσματικότητα. Δεν είναι και το πιο δυνατό της σημείο γιατί δεν έχει τον παίκτη που θα την τραβήξει στο σκοράρισμα. Χιμένες και Μουνίζ μπορούν να κάνουν τη ζημιά, αλλά δεν έχουν διάρκεια.
Μεσοβδόμαδα έπαιξε με την Κέιμπριτζ για το League Cup και πήρε την πρόκριση νικώντας με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το πέτυχε ο Σμιθ Ρόου. Το είχε ανάγκη για να φορτσάρει. Θα μπορούσε να έχει βρει δίχτυα και με τη Λιντς (1-0), αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.
Πέρυσι ήταν καθοριστικός για σημαντικό μέρος της σεζόν. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιουόμπι, ο οποίος επίσης δεν έχει μπει τόσο δυνατά φέτος. Ακόμη και έτσι η Φούλαμ παραμένει επικίνδυνη όταν δεν έχει τον ρόλο του φαβορί γιατί τότε βρίσκει πιο εύκολα χώρους. Κάτι που λογικά θα συμβεί και με την Άστον Βίλα.
Τραυματίστηκε μεσοβδόμαδα στον ώμο ο Κέβιν (εξτρέμ, 2/0) και θα περάσει από τεστ ετοιμότητας. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν.