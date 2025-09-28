Ρεπορτάζ

Αν πριν από την πρόσφατη αναμέτρησή της κόντρα στη Νασιονάλ έλεγε κάποιος στην Αρούκα θα παίξεις χειρότερα από την αντίπαλό σου και θα πάρεις το τρίποντο σίγουρα θα το «αγόραζε». Έτσι ακριβώς έγινε, καθώς με xGoals 1,10 υπέρ και 2,47 κατά πέτυχε 2 γκολ και κέρδισε εκτός έδρας με σκορ 2-1.

Στο 4’ θα μπορούσε να χάνει, όμως ο κίπερ Βάλιδο απέκρουσε πέναλτι. Συνέχισε ο επιθετικός μονόλογος της Νασιονάλ και στο 66’ με πέναλτι δέχθηκε το γκολ που την έβαλε σε θέση «κυνηγού». Στο 74’ έγινε το 1-1, στο 80’ έπαιζε με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής αντιπάλου, στο 85’ αποβλήθηκε ο Φοντάν με δεύτερη κίτρινη και σε ματς 10 εναντίον 10 σκόραρε στο 89’ για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα και να πάρει η ίδια ένα ανέλπιστο τρίποντο.

Με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε νίκη στο πρωτάθλημα μετά από την πρεμιέρα της στις 9/8. Μεσολάβησαν 4 αγώνες, όπου μετρούσε 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Κοινός παρονομαστής και στα 6 ματς που προηγήθηκαν είναι πως δέχθηκε τουλάχιστον ένα γκολ.

Ο 42χρονος προπονητής της Αρούκα, Βάσκο Σεάμπρα, σε 12 αναμετρήσεις (ανεξαρτήτως διοργάνωσης και έδρας) με αντίπαλο την Πόρτο μετράει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 7 ήττες. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως οι 7 από τις 12 είναι εντός έδρας, με τον κόουτς Σεάμπρα να χάνει μόλις στις 3 εξ αυτών.