Ανάλυση Αγώνα
-
Εκτίμηση
-
Αποδόσεις
-
Ανάλυση
-
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΑΡΟΥΚΑ - ΠΟΡΤΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2+Under 3,5
Η Αρούκα προέρχεται από μία νίκη που την οφείλει πρώτα στον τερματοφύλακά της και μετά στην τύχη της… Η Πόρτο, με πατημένο το «γκάζι», πέρασε με διπλό από την Αυστρία και έμεινε αήττητη στο 7ο φετινό επίσημο παιχνίδι της (7/7 σε πρωτάθλημα και Ευρώπη). Με την άμυνα που παίζουν οι «δράκοι» την τρέχουσα σεζόν, η επιλογή μου θα είναι το διπλό σε συνδυασμό με το Under 3,5 στη στοίχημαν.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΟΥΚΑ - ΠΟΡΤΟ
Facts Αγώνα
- Αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Πριμέιρα Λίγκα στο κουπόνι.
- Σε 16 ματς στο πρωτάθλημα και στις 2 έδρες η Πόρτο πανηγύρισε 13 νίκες, 2 η Αρούκα, ενώ 1 ολοκληρώθηκε ισόπαλο.
- Οι δύο αντίπαλοι έχουν παίξει ημέρα Δευτέρα άλλες 2 φορές στο παρελθόν, από μία νίκη για κάθε ομάδα.
- Τα 4/6 παιχνίδια της Αρούκα εμφάνισαν Over 2,5.
- Οι 5/6 υποχρεώσεις των «δράκων» στο πρωτάθλημα ολοκληρώθηκαν με N/G.
- Η Αρούκα σε 12 εντός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα ημέρα Δευτέρα μετράει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 7 ήττες.
- Η Πόρτο σε 56 ματς μακριά από το «σπίτι» ημέρα Δευτέρα έχει απολογισμό 36 νίκες, 11 ισοπαλίες και 9 ήττες.
Δείτε τα προγνωστικά Πορτογαλίας.
Αν πριν από την πρόσφατη αναμέτρησή της κόντρα στη Νασιονάλ έλεγε κάποιος στην Αρούκα θα παίξεις χειρότερα από την αντίπαλό σου και θα πάρεις το τρίποντο σίγουρα θα το «αγόραζε». Έτσι ακριβώς έγινε, καθώς με xGoals 1,10 υπέρ και 2,47 κατά πέτυχε 2 γκολ και κέρδισε εκτός έδρας με σκορ 2-1.
Στο 4’ θα μπορούσε να χάνει, όμως ο κίπερ Βάλιδο απέκρουσε πέναλτι. Συνέχισε ο επιθετικός μονόλογος της Νασιονάλ και στο 66’ με πέναλτι δέχθηκε το γκολ που την έβαλε σε θέση «κυνηγού». Στο 74’ έγινε το 1-1, στο 80’ έπαιζε με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής αντιπάλου, στο 85’ αποβλήθηκε ο Φοντάν με δεύτερη κίτρινη και σε ματς 10 εναντίον 10 σκόραρε στο 89’ για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα και να πάρει η ίδια ένα ανέλπιστο τρίποντο.
Με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε νίκη στο πρωτάθλημα μετά από την πρεμιέρα της στις 9/8. Μεσολάβησαν 4 αγώνες, όπου μετρούσε 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Κοινός παρονομαστής και στα 6 ματς που προηγήθηκαν είναι πως δέχθηκε τουλάχιστον ένα γκολ.
Ο 42χρονος προπονητής της Αρούκα, Βάσκο Σεάμπρα, σε 12 αναμετρήσεις (ανεξαρτήτως διοργάνωσης και έδρας) με αντίπαλο την Πόρτο μετράει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 7 ήττες. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως οι 7 από τις 12 είναι εντός έδρας, με τον κόουτς Σεάμπρα να χάνει μόλις στις 3 εξ αυτών.
Για διαφορετικούς λόγους θα λείψουν από το σημερινό ματς οι Χοσέ Φοντάν (αμυντικός, 6 συμμ./1 γκολ) και Ματέο Φλόρες (μέσος, 3 συμμ.).
Την Πέμπτη με μία γκολάρα του Γουίλιαμ Γκόμες στο 90+3’ η Πόρτο κέρδισε στην Αυστρία τη Σάλτσμπουργκ με σκορ 1-0 και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στην πρεμιέρα της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.
Στο πρωτάθλημα πριν από μία εβδομάδα παίζοντας εξαιρετική μπάλα, κέρδισε εκτός έδρας τη Ρίο Αβε με 3-0 και έκανε το 6/6 στην τρέχουσα έκδοση της Πριμέιρα Λίγκα. Μάλιστα στο διάστημα αυτό έχει τη 2η πιο παραγωγική επίθεση με 15 γκολ και την καλύτερη άμυνα με μόλις 1 τέρμα στο παθητικό της.
Το είπαμε και θα το λέμε ξανά και ξανά. Η φετινή Πόρτο περνάει καλά μέσα στο γήπεδο, «βγάζει γούστα» και αυτό οφείλεται στον Ιταλό προπονητή της Φρανσέσκο Φαριόλι. Με τον 36χρονο κόουτς στο τιμόνι της η ομάδα διαθέτει την καλύτερη άμυνα στο top-10 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Μετά από 6 αγωνιστικές έχει δεχθεί μόλις ένα τέρμα και αυτό ήταν αυτογκόλ στο ντέρμπι κόντρα στη Σπόρτινγκ στο «Αλβαλάδε».
Αξίζει να σημειωθεί πως η Πόρτο στις 11 πιο πρόσφατες κόντρες της -ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης- με αντίπαλο την Αρούκα έχει υποστεί μόλις μία ήττα. Στις υπόλοιπες 10 στα στατιστικά Πορτογαλία μετράει 9 νίκες και 1 ισοπαλία. Μάλιστα στις 8/10 πέτυχε τουλάχιστον 2 γκολ.
Την προσεχή Πέμπτη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League υποδέχεται στο «Ντραγκάο» τον Ερυθρό Αστέρα από το Βελιγράδι.
Παραμένουν τραυματίες και δεν είναι διαθέσιμοι για το σημερινό ματς οι Λουκ Ντε Γιονγκ (φορ, 4 συμμ./1 γκολ) και Νεουέν Πέρες (αμυντικός, 5 συμμ./1 γκολ).