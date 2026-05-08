Παναθηναϊκός – Βαλένθια Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (08/05)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Game 4 της μεταξύ τους σειράς για τη φάση των play-off της ευρωλίγκα, δύο ημέρες μετά την πρώτη νίκη των Ισπανών στο πρόγραμμα αγώνων.

Το «τριφύλλι» ήταν κατώτερο των περιστάσεων στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, καθώς δεν μπόρεσε να βγάλει σκληράδα στην άμυνά του, την ίδια ώρα που οι «νυχτερίδες» είχαν υψηλά ποσοστά ευστοχίας. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έβγαλαν αντίδραση, κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στο ένα καλάθι, όμως δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν από το στρατόπεδο των «πράσινων» οι Τι Τζέι Σορτς (17 π., 2 ριμπ., 6 ασίστ, 1 κλεψ.) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (16 π., 4 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ., 1 μπλοκ), ενώ θετική παρουσία στο κουπόνι είχαν και οι Τζέριαν Γκραντ (4 π., 3 ριμπ., 7 ασίστ) και Τσέντι Οσμάν (10 π., 5 ριμπ., 1 ασίστ, 1 μπλοκ).

Ποιο κανάλι δείχνει Παναθηναϊκός εναντίον Βαλένθια;

Το Παναθηναϊκός – Βαλένθια live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 08 Μαΐου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

