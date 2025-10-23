Netbet Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Η διαχείριση των χρήματων σου στην netbet είναι μια απλή διαδικασία και παρακάτω μπορείς να βρεις αναλυτικές οδηγίες για το πως να κάνεις κατάθεση χρημάτων αλλά και ανάληψη από την Netbet, μία από τις νόμιμες στοιχηματικές Ελλάδα!

Πως κάνω ανάληψη από netbet;

Για να κάνεις netbet αναληψη χρειάζονται κάποια βήματα:

Αρχικά συνδεέσαι στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που έκανες εγγραφή. Στη συνέχεια στο προφίλ σου, κλικάρεις το πεδίο “Ανάληψη”. Επιλέγεις τη μέθοδο που θες να κάνεις αναληψη παμε στοιχημα, το ποσό και τέλος το πεδίο ολοκλήρωση διαδικασίας.

Σε λίγη ώρα τα χρήματα που κέρδισες στο στοίχημα ή/και στο live καζίνο θα είναι στην κατοχή σου.

Netbet αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Εώς κάποια καθορισμένα ποσά δεν υπάρχουν χρεώσεις στην αναληψη netbet. Από εκεί και πέρα ανάλογα το νόμισμα που χρησιμοποιείς όπως επίσης και το ποσό που θα αιτηθείς να γίνει ανάληψη μπορεί να υπάρχει επιβάρυνση της τάξεως του 1.5% επί του αρχικού ποσού.

Πως κάνω κατάθεση στη netbet;

Για να κάνεις netbet καταθεση:

Θα χρειαστεί πρώτα να συνδεθείς στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που χρησιμοποίησες στην εγγραφή σου. Στη συνέχεια επιλέγεις από το προφίλ σου το πεδίο κατάθεση και εκεί ανοίγουν οι διαθέσιμες επιλογές. Αφού επιλέξεις μία από αυτές θα σου ζητηθούν και κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα σε μια πιστωτική κάρτα ο αριθμός της (εάν είναι πρώτη φορά που την χρησιμοποιείς), ο κωδικός ασφαλείας και το όνομα του κατόχου. Συμπληρώνεις το ποσό που θέλεις και αυτά θα μεταφερθούν στο υπόλοιπό σου.

Πλέον είσαι έτοιμος να πάρεις τις προσφορές για στοίχημα που αναλογούν στο ποσό που κατέθεσες

Netbet καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Αρκετοί και οι διαθέσιμοι τρόποι για καταθεση.Έχετε τη δυνατότητα να φορτώσετε το υπόλοιπο του στοιχηματικού λογαριασμού σας:

μέσω καρτών Visa και Mastercard

με Τραπεζική Κατάθεση

με Paysafecard

με Skrill

με Paypal

με Apple Pay

Εννοείται μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ενεργό netbet promo code ανεξάρτητα τον τρόπο κατάθεσης που θα επιλέξεις.

