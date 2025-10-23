ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Netbet Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

netbet ανάληψη

Η διαχείριση των χρήματων σου στην netbet είναι μια απλή διαδικασία και παρακάτω μπορείς να βρεις αναλυτικές οδηγίες για το πως να κάνεις κατάθεση χρημάτων αλλά και ανάληψη από την Netbet, μία από τις νόμιμες στοιχηματικές Ελλάδα!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να διαβάσεις την netbet αξιολόγηση, ενώ αν θες να μάθεις σχετικά με το casino μπορείς να διαβάσεις την αντίστοιχη για το netbet live casino.

Πως κάνω ανάληψη από netbet;

Για να κάνεις netbet αναληψη χρειάζονται κάποια βήματα:

  1. Αρχικά συνδεέσαι στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που έκανες εγγραφή.
  2. Στη συνέχεια στο προφίλ σου, κλικάρεις το πεδίο “Ανάληψη”.
  3. Επιλέγεις τη μέθοδο που θες να κάνεις αναληψη παμε στοιχημα, το ποσό και τέλος το πεδίο ολοκλήρωση διαδικασίας.

Σε λίγη ώρα τα χρήματα που κέρδισες στο στοίχημα ή/και στο live καζίνο θα είναι στην κατοχή σου.

Netbet αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Εώς κάποια καθορισμένα ποσά δεν υπάρχουν χρεώσεις στην αναληψη netbet. Από εκεί και πέρα ανάλογα το νόμισμα που χρησιμοποιείς όπως επίσης και το ποσό που θα αιτηθείς να γίνει ανάληψη μπορεί να υπάρχει επιβάρυνση της τάξεως του 1.5% επί του αρχικού ποσού.

Πως κάνω κατάθεση στη netbet;

Για να κάνεις netbet καταθεση:

  1. Θα χρειαστεί πρώτα να συνδεθείς στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που χρησιμοποίησες στην εγγραφή σου.
  2. Στη συνέχεια επιλέγεις από το προφίλ σου το πεδίο κατάθεση και εκεί ανοίγουν οι διαθέσιμες επιλογές.
  3. Αφού επιλέξεις μία από αυτές θα σου ζητηθούν και κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα σε μια πιστωτική κάρτα ο αριθμός της (εάν είναι πρώτη φορά που την χρησιμοποιείς), ο κωδικός ασφαλείας και το όνομα του κατόχου.
  4. Συμπληρώνεις το ποσό που θέλεις και αυτά θα μεταφερθούν στο υπόλοιπό σου.

Πλέον είσαι έτοιμος να πάρεις τις προσφορές για στοίχημα που αναλογούν στο ποσό που κατέθεσες

Netbet καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Αρκετοί και οι διαθέσιμοι τρόποι για καταθεση.Έχετε τη δυνατότητα να φορτώσετε το υπόλοιπο του στοιχηματικού λογαριασμού σας:

  • μέσω καρτών Visa και Mastercard
  • με Τραπεζική Κατάθεση
  • με Paysafecard
  • με Skrill
  • με Paypal
  • με Apple Pay

Εννοείται μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ενεργό netbet promo code ανεξάρτητα τον τρόπο κατάθεσης που θα επιλέξεις.

Δες επίσης:

Συχνές ερωτήσεις για την netbet αναληψη καταθεση

Αναλόγως και τον τρόπο που θα επιλέξεις για να γίνουν ανάληψη τα χρήματά σου θα χρειαστεί και το ανάλογο διάστημα για να εμφανιστούν τα χρήματα στο υπόλοιπό σου. Στις περισσότερες φορές θα χρειαστούν εώς και 5 εργάσιμες.
Η ελάχιστη νετμπετ αναληψη σε όλες τις μεθόδους είναι τα 10 ευρώ. Τώρα για το μέγιστο όριο υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα τον τρόπο που έχει επιλέξει. Το υψηλότερο ποσό πάντως είναι τα 50.000 ευρώ, ενώ για αναλήψεις μέσω Neteller και paysafe δεν υπάρχει κανένα όριο.
Η Νετβετ είναι νόμιμη στοιχηματική εταιρία που λειτουργεί με βάση τους κανόνες και τους νόμους του Ελληνικού κράτους και κάθε συναλλαγή μαζί της είναι απόλυτα αξιόπιστη και ασφαλής.
Και όσον αφορά την καταθεση νετμπετ τα όρια έχουν να κάνουν με τον τρόπο που επιλέγεις να φορτώσεις με χρήματα τον λογαριασμό σου. Το ελάχιστο ποσό είναι τα 5 ευρώ ( paysafe) ενώ όλες οι υπόλοιπες μέθοδοι έχουν τα 10 ευρώ. Όσον αφορά το μέγιστο ποσό, αυτό είναι τα 4.999 ευρώ.
Όπως αναφέραμε και στην ανάληψη, έτσι και η κατάθεση είναι μία απολύτως ασφαλής διαδικασία που τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.
Εννοείται. Το ελάχιστο ποσό που μπορείς να καταθέσεις είναι τα 5 ευρώ και το μέγιστο τα 250 ευρώ.
Εάν υπάρξει πρόβλημα με ανάληψη στην netbet, τότε υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να ελέγξεις. Αρχικά εάν τηρούνται τα όρια, ανάλογα και με τη μέθοδο που έχεις επιλέξει. Έπειτα μπορείς να δεις εάν είναι διαθέσιμο, το χρηματικό ποσό που αιτήθηκες για ανάληψη. Τέλος, εάν δεν μπορείς να βρεις τι πάει λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα