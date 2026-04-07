Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (07/04)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Βαρκελώνη για την αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα, λίγες ημέρες μετά την εκτός έδρας ήττα απέναντι στη Χάποελ (92-88) στο πρόγραμμα αγώνων.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο ματς ήταν ανώτεροι στις πρώτες τρεις περιόδους, έχοντας και το προβάδισμα, ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο είδαν τους τυπικά γηπεδούχους να μεταμορφώνονται, ανατρέποντας το σκορ και «κλέβοντας» τη νίκη στο κουπόνι.

Τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος σε 27 λεπτά σημείωσε 17 πόντους με 7/9 εντός πεδιάς, μάζεψε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και πραγματοποίησε 1 κλέψιμο. Άξιοι συμπαραστάτες ο Κώστας Σλούκας (14 π., 3 ριμπ., 8 ασίστ) και ο Κέντρικ Ναν (15 π., 1 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Μπαρτσελόνα εναντίον Παναθηναϊκός;

Το Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 07 Απριλίου (21:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

