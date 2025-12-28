Ζάμπια – Μαρόκο Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (29/12)

Ζάμπια – Μαρόκο live stream στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του AFCON 2025.

Αν μη τι άλλο, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής αποτελεί μία διοργάνωση που τραβάει πολλά βλέμματα. Ειδικά αυτή την περίοδο που το πρόγραμμα αγώνων δεν το λες και… γεμάτο, προσφέρει το απαραίτητο ποδοσφαιρικό θέαμα που χρειαζόμαστε.

Ποιο κανάλι δείχνει Ζάμπια εναντίον Μαρόκο;

Το Ζάμπια – Μαρόκο live streaming θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου (21:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ζάμπια – Μαρόκο Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου – 21:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Πώς θα δω Live Streaming το Ζάμπια – Μαρόκο;

