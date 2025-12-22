Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (23/12)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Κάουνας για να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» πήραν μία πολύ μεγάλη νίκη στο κουπόνι ΟΠΑΠ απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (93-82).

Το «τριφύλλι» πραγματοποίησε μία πολύ δυνατή εντός έδρας εμφάνιση πρόγραμμα αγώνων, απέναντι σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες έως αυτό το σημείο της σεζό, κάνοντας το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.

Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν οι Κέντρικ Ναν (19 π., 2 ριμπ., 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Τσέντι Όσμαν (17 π., 3 ριμπ., 1 ασίστ), Τζέριαν Γκραντ (9 π., 1 ριμπ., 6 ασίστ, 2 κλεψ.) και Κένεθ Φαρίντ (8 π., 11 ριμπ., 1 μπλοκ).

Ποιο κανάλι δείχνει Ζαλγκίρις εναντίον Παναθηναϊκός ;

Το Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου (20:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός Τρίτη 23 Δεκεμβρίου – 20:00 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).