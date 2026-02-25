Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (25/02)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ζαλγκίρις στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα, παίρνοντας μία αγχωτική νίκη στο κουπόνι με 92-86.

Στα εντός των συνόρων, οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να φύγουν με το τρόπαιο από το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς γνώρισαν την ήττα στο πρόγραμμα αγώνων από τον Παναθηναϊκό στον τελικό 79-68.

Στις πρώτες φάσεις της διοργάνωσης οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κοντραρίστηκαν με την ΑΕΚ και το Μαρούσι, παίρνοντας δύο άνετες νίκες (81-67 και 91-67 αντίστοιχα).

Ποιο κανάλι δείχνει Ζαλγκίρις εναντίον Ολυμπιακός;

Το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου (20:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Ζαλγκίρις – Ολυμπιακό ς Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου – 20:00 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός;

