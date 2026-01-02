Vistabet: Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα με 0% Γκανιότα*! (03/01)

Το ντέρμπι της Βαρκελώνης ανάμεσα στην Εσπανιόλ και την Μπαρτσελόνα ξεχωρίζει από το αποψινό πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής.

Όλα για τη νίκη

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο “RCDE Stadium”, όπου Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους για την 18η αγωνιστική της LaLiga. Αμφότερες, έχουν ως στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών, με το κλίμα τις τελευταίες ημέρες να είναι τεταμένο στην Βαρκελώνη, καθώς πέρα από την παραδοσιακή αντιπαλότητα, υπάρχει και η παρουσία του Ζοάν Γκαρθία κάτω από τα δοκάρια των μπλαουγκράνα. Ο 24χρονος τερματοφύλακας μετακινήθηκε το καλοκαίρι από την Εσπανιόλ στην Μπαρτσελόνα και αυτό πυροδότησε νέες εντάσεις στα δύο… στρατόπεδα. Η Μπαρτσελόνα με 46 βαθμούς φιγουράρει στην κορυφή της LaLiga, ενώ «τρέχει» σερί 7 νικών, ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Από την άλλη, η Εσπανιόλ συγκαταλέγεται στις φετινές εκπλήξεις του Πρωταθλήματος, με 33 βαθμούς και ένα ματς λιγότερο βρίσκεται στην 5η θέση και μετρά 3 σερί νίκες, όπου οι δύο εξ’ αυτών ήταν εκτός έδρας.

«Παράδοση» και αριθμοί

Μικρό προβάδισμα προς την Μπαρτσελόνα δείχνει η «παράδοση» των δύο ομάδων με γηπεδούχο την Εσπανιόλ. Η αποψινή είναι 90η φορά έρχονται αντιμέτωπες στο πλαίσιο της LaLiga, με τους μπλαουγκράνα να μετρούν 34 νίκες, έναντι των 25 που έχουν πανηγυρίσει οι «περικίτος», ενώ 30 ματς έληξαν ισόπαλα. Η πιο πρόσφατη νίκη της Εσπανιόλ καταγράφεται τη σεζόν 2006/07, όταν επικράτησε με 3-1. Έκτοτε, η Μπαρτσελόνα μετρά 9 νίκες και 8 ισοπαλίες στις τελευταίες της επισκέψεις διατηρώντας το αήττητο σερί!

