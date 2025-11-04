ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*!

Ο Παναθηναϊκός των σημαντικών απουσιών αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Ερυθρό Αστέρα. 

Vistabet: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός με Priceboosts!

Με παράδοση, αλλά χωρίς ψηλούς

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας ήττα, αυτή τη φορά από τη Μονακό με 92-84.  Χωρίς την απαιτούμενη συγκέντρωση στην άμυνα και με πολλά λάθη στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ακολουθήσει στο ρυθμό των Μονεγάσκων  και υπέπεσε στην τρίτη ήττα (5-3). Σημαντικές οι απουσίες κάτω από τη ρακέτα και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα μετά και τον τραυματισμό του Γιούρτσεβεν. «Ο Αστέρας παίζει εξαιρετικά με την έλευση του Σάσα Ομπράντοβιτς κι έχει πάρει σημαντικές νίκες. Εμείς αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση «5». Σε κάθε περίπτωση, θα παλέψουμε για τη νίκη σε μία δύσκολη έδρα» τόνισε ο Τούρκος τεχνικός. Σύμμαχος η παράδοση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στα πέντε τελευταία ματς με τον Ερυθρό Αστέρα μετρά ισάριθμες νίκες. Στα θετικά, η ανανέωση της συνεργασίας με τον Σλούκα. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.60 να πετύχει ο αρχηγός της ομάδας 2 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα. 

Vistabet: Build A Bet* στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός!

Στα καλύτερά του

Εντυπωσιακός ο Ερυθρός Αστέρας, πέρασε και το εμπόδιο της Μακάμπι επικρατώντας με 99-92. Τυπικά φιλοξενούμενοι στο «Αλεξάντερ Νίκολιτς» οι Σέρβοι, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στους Ισραηλινούς και πέτυχαν την έκτη νίκη στη διοργάνωση, που τους έφερε και στην κορυφή (6-2). Με τον Σάσα Ομπράντοβιτς μετρά έξι διαδοχικές νίκες στην EuroLeague, με τον έμπειρο κόουτς να έχει αλλάξει τη νοοτροπία αλλά και το μομέντουμ της ομάδας. Ο Μπάτλερ πήρε ελάχιστα λεπτά συμμετοχής με τη Μακάμπι και με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να είναι πιο έτοιμος. Εξαιρετική τριπλέτα οι ΜακΙντάιρ, Ιζούντου και Μονέκε έκαναν τα πάντα κόντρα στον σύλλογο του Τελ Αβίβ. 

