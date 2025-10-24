Βίρτους – Παναθηναϊκός Live Streaming (24/10)

Ο ΠαναθηναΪκός βρίσκεται στην Ιταλία για να διασταυρώσει τα ξίφη του με τη Βίρτους στο πλαισιο της 6ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 24/10

Ώρα έναρξης: 21:00

Γήπεδο: PalaDozza

Live Streaming:

Κανάλι: NovaSports 4

Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Τουρκία για να αντιμετωπίσουν την Εφές και πήραν πολύ καλό βαθμό, καθώς επικράτησαν με 95-81, με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τσέντι Όσμαν και Κώστα Σλούκα.

Έμφαση στην επίθεση έδωσαν με το καλημέρα και οι δύο ομάδες, καθώς αμφότερες σκόραραν με τεράστια ευκολία από το ζωγραφιστό, με τις άμυνες να απουσιάζουν. Ο Παπαγιάννης ήταν κομβικός μέχρι το σημείο που τραυματίστηκε, κάνοντας ότι θέλει κάτω από το καλάθι του Παναθηναϊκού, ωστόσο με τη βοήθεια του Χολμς, ο οποίος συνέχισε από εκεί που το άφησε κόιντρα στη Βιλερμπάν, οι παίκτες του Αταμάν ανέτρεψαν γρήγορα το προβάδισμα των γηπεδούχων (18-19).

Από το 2ο δεκάλεπτο και έπειτα ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να ζεσταίνεται για τα καλά, με τον Κώστα Σλούκα να μπαίνει στο παρκέ και να… κάνει τα μαγικά του. Για ένα ακόμη ματς ήταν εξαιρετικός στο δημιουργικό κομμάτι και «τάισε» με συνέπεια τους συμπαίκτες του (32-40). Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη πάγωσε αρκετά τον ρυθμό, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 42-43.

Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» μπήκαν εξαιρετικά και με πρωταγωνιστή και πάλι τον Σλούκα έτρεξαν επιμέρους σκορ 18-3 φτάνοντας τη διαφορά στο +17 (52-69). Σε εκείνο το διάστημα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μετρούσε ήδη 12 ασίστ, ενώ ο Τσέντι Όσμαν είχε ήδη σκοράρει 18 πόντους.

Μάλιστα, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν συνέχισαν με το πόδι στο γκάζι, φτάνοντας τη διαφορά έως και το +21 (74-53), όμως η Εφές προσπάθησε να μείνει ζωντανή με ένα σερί 9-0. Ωστόσο, το «τριφύλλι» έδειξε αντίδραση παίρνοντας εκ νέου διαφορά 17 πόντων (64-81 στο 35′), με το τελικό σκορ να είναι 81-95.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος σε 27 λεπτά σημείωσε 7 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 12 ασίστ. Συμπαραστάτες του ο Τσέντι Όσμαν (29 π., 5 ριμπ.), ο Ομέρ Γιούρτσεβεν (15 π., 4 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ.) και ο Τζέριαν Γκράντ (11 π., 5 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.).

«Είμαστε χαρούμενοι, ήταν μια επιτυχημένη διπλή εβδομάδα για εμάς. Παίζαμε σήμερα με μια ταλαντούχα ομάδα, όπως η Εφές. Ολοι συνέβαλαν σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, ήταν ένα παράδειγμα το σημερινό ματς του πως πρέπει να παίζουμε.

Η αυτοπεποίθησή μου προέρχεται και συνεχίζεται από το Ευρωμπάσκετ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που όταν είμαι ελεύθερος μου πασάρουν και με βοηθούν. Είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου αλλά πιο πολύ με τη νίκη. Ήμασταν τρομεροί στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, παίξαμε και εξαιρετική άμυνα κατά διαστήματα», δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Όσμαν.

Από τη μεριά του ο Εργκίν Αταμάν είπε: «Θέλω να συγχαρώ τον Σλούκα, έπαιξε εξαιρετικά. Ο Όσμαν έπαιξε πολύ καλά, έκανε ματς καριέρας. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε πολύ ώρα χωρίς τον Ναν γιατί έκανε 3 φάουλ νωρίς. Μετά δεν χρειαζόταν να τον χρησιμοποιήσουμε.

Η Εφές είχε δύο προβλήματα, με τον Οσμάνι και τον Παπαγιάννη. Νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό του Παπαγιάννη όπως το είδα. Ελπίζω οι εξετάσεις να είναι καλές, το ίδιο και για τον Οσμάνι. Καταλήξαμε να παίζουμε με πέντε γκαρντ εμείς και αυτοί και τελικά κερδίσαμε.

Όταν η Εφές έχασε τον Παπαγιάννη αναγκάστηκε να παίξει με τον Σμιτς και είχε πρόβλημα στην άμυνα του pick and roll. Ο Σλούκας είναι έξυπνος και καλός παίκτης για να διαβάσει αυτές τις καταστάσεις. Βρήκε τον ελεύθερο παίκτη και βρήκαμε σωστά σουτ.

Ήταν ένα πολύ σημαντικό ματς γιατί η Εφές είναι πολύ σκληρή και καλή ομάδα. Θεωρώ θα είναι δύσκολο για τους υπόλοιπους να την κερδίσουν στην έδρα της».

Όσον αφορά το Βίρτους – Παναθηναϊκός, ο Τούρκος τεχνικός μίλώντας στο πλαίσιο της Mefia Day αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σημερινό ματς, αλλά και στις απουσίες της ομάδας του. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

«Είναι επικίνδυνο και δύσκολο ματς. Παίζουν καλά στην έδρα τους. Έπαιξαν δύο μεγάλα ματς εντός κόντρα σε Ρεάλ και Μονακό. Θα κοντραριστούμε με μια επιθετική ομάδα και πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε επίθεση και άμυνα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα έχεις κάποιος τραυματίες που δεν θα μπορούν να παίξουν σε μερικά σημαντικά ματς. Θα μας λείψει ο Χολμς που είχε καλή συνεισφορά στα δύο τελευταία ματς. Το πιο σημαντικό δεν είναι οι παίκτες που είναι τραυματίες και είναι εκτός, αλλά αυτοί που ταξιδεύουν μαζί μας, αλλά όλη τη βδομάδα δεν προπονήθηκαν. Δεν ξέρεις τι εμφάνιση θα κάνουν στο ματς. Αυτό καταστρέφει το teamwork και τις προπονήσεις. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο».

Σε δηλώσεις προχώρησε και ο Γιούρτσεβεν, με τον Τούρκο ψηλό να μιλάει για το τι πρέπει να κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός, για τον Χολμς, αλλά και την ψυχολογία του μετά την προηγούμενη πολύ καλή εμφάνισή του. Αναλυτικότερα δήλωσε:

«Θα είναι δύσκολη πρόκληση όπως όλα τα ματς της Euroleague. Αλλά νομίζω πως έχουμε καλύτερα… όπλα. Να προσέξουμε και στις δύο μεριές του παρκέ, άμυνα και επίθεση. Να κάνουμε τη δουλειά. Tρομάζει η επίθεση μας, είμαστε προετοιμασμένοι. Να κάνουμε το παιχνίδι μας και να επικεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε εμείς. Το spacing, η ενέργεια μας, οτιδήποτε χρειάζεται για να νικήσουμε».

Για τον Χολμς: «Είναι δύσκολο αφού είμαστε μείον ένας ψηλός, αλλά έχουμε τον Μήτογλου που μπορεί να κάνει το step up».

Για την ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Εφές: «Προφανώς κι έχουμε αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη επί της Έφες, έπαιξα στο πρώτο ημίχρονο εγώ, είναι καλό να πετυχαίνεις 15 πόντους στο πρώτο μέρος. Πρέπει να επενδύσω σε αυτό, να παίξω περισσότερο, να σκοράρω περισσότερο και να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα».