Βαγιεκάνο – Μπέτις Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (15/12)

Βαγιεκάνο – Μπέτις live stream στο πλαίσιο της 16ης «στροφής» της La Liga.

To πρόγραμμα αγώνων του ισπανικού πρωταθλήματος φτάνει προς το τέλος του για αυτή την αγωνιστική και κλείνει με ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Οι Μαδριλένοι υποδέχονται τους «βερδιμπλάνκος» σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται πλούσιο θέαμα.

Ποιο κανάλι δείχνει Βαγιεκάνο εναντίον Μπέτις;

Το Βαγιεκάνο – Μπέτις live streaming θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Βαγιεκάνο – Μπέτις Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου – 22:00 NOVASPORTS 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το Βαγιεκάνο – Μπέτις;

