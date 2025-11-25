Τσέλσι – Μπαρτσελόνα Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (25/11)
Τσέλσι – Μπαρτσελόνα live stream στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.
Ήθη και έθιμα αναβιώνουν στην αποψινή ματσάρα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μεταξύ Τσέλσι και Μπαρτσελόνα.
Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων. Οι δύο ομάδες μάς έχουν χαρίσει σπουδαίες και iconic στιγμές και ελπίζουμε να το κάνουν ξανά απόψε.
Ποιο κανάλι δείχνει Τσέλσι εναντίον Μπαρτσελόνα;
Το Τσέλσι – Μπαρτσελόνα live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 25 Νοεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Τσέλσι – Μπαρτσελόνα
|Τρίτη 25 Νοεμβρίου – 22:00
|Cosmote Sport 2HD
Πώς θα δω Live Streaming το Τσέλσι – Μπαρτσελόνα;
