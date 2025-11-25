Τσέλσι – Μπαρτσελόνα Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (25/11)

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα live stream στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.

Ήθη και έθιμα αναβιώνουν στην αποψινή ματσάρα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μεταξύ Τσέλσι και Μπαρτσελόνα.

Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων. Οι δύο ομάδες μάς έχουν χαρίσει σπουδαίες και iconic στιγμές και ελπίζουμε να το κάνουν ξανά απόψε.

Ποιο κανάλι δείχνει Τσέλσι εναντίον Μπαρτσελόνα;

Το Τσέλσι – Μπαρτσελόνα live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 25 Νοεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Τσέλσι – Μπαρτσελόνα Τρίτη 25 Νοεμβρίου – 22 :00 Cosmote Sport 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Τσέλσι – Μπαρτσελόνα;

