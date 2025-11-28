ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τσέλσι – Άρσεναλ: 🔵«London Derby» το ορθόδοξο🔴

Τσέλσι - Άρσεναλ

Στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ υπάρχουν έξι ομάδες που εδρεύουν στο Λονδίνο. Άρα, απολύτως λογικά προκύπτουν συνέχεια τοπικά ντέρμπι στο κουπόνι. Ένα από αυτά, όμως, που αφορα «πρωτευουσιάνους» θεωρείται το πλέον καλό, το δυνατό, το ορθόδοξο. Κυρίες και κύριοι ετοιμαστείτε για το Τσέλσι – Άρσεναλ.

Μετά από 12 αγωνιστικές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, η γηπεδούχος βρέθηκε στη δεύτερη θέση και η φιλοξενούμενη πρώτη. Τους χωρίζουν έξι πόντοι, μια ικανοποιητική διαφορά για να χτίσεις πάνω της, λίγο πριν ολοκληρωθούν τα μισά της σεζόν.

ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
17.00

Τσελσι Αρσεναλ

Αμφότερες είχαν μεσοβδόμαδες υποχρεώσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ και τα πήγαν κάτι παραπάνω από περίφημα. Οι «μπλε» ήταν απόλυτα κυριαρχικοί κόντρα στην Μπαρτσελόνα και επικράτησαν με 3-0. Τάισαν τους «μπλαουγκράνα» με το ίδιο τους το φάρμακο, δηλαδή με ασφυκτικό πρέσινγκ.

ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ
1.35

Οι «γκάνερς» υποδέχτηκαν το, σύμφωνα με τα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ, δεύτερο φαβορί για κατάκτηση, Μπάγερν Μονάχου. Έδωσαν άλλη μια φορά παράσταση και χάρισαν στους Βαυαρούς την πρώτη τους φετινή ήττα (3-1).

Τσέλσι – Άρσεναλ στοίχημα

Παιδιά του παγετού και του Πεπ Γκουαρδιόλα

Μαρεσκα Αρτετα Πεπ

Δεν είναι ψέματα, αν πούμε πως μεγάλο μέρος της επιτυχίας των δύο ομάδων πιστώνεται στους προπονητές. Έντσο Μαρέσκα και Μικέλ Αρτέτα επιδεικνύουν εξαιρετικό έργο και δείχνουν ότι έχουν κερδίσει κόσμο και παίκτες. Μοιράζονται επίσης ένα κοινό παρελθόν με κεντρικό πρόσωπο τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Τόσο ο Ιταλός όσο και ο Ισπανός έχουν υπάρξει βοηθοί του καταξιωμένου Καταλανού τεχνικού στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο πρώτος την περίοδο 2022-2023 και ο δεύτερος από το 2016 εώς το 2019. Έμαθαν πολλά μαγικά δίπλα στον Πεπ αναμφισβήτητα και τώρα ετοιμάζονται να εξαπολύσουν αυτά τα… ξόρκια στη μεταξύ τους σύγκρουση.

ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
18.00

Η σημασία της έδρας

Τσελσι

Μια μικρή ματιά στα στατιστικά Αγγλία και βγάζεις εύκολα το συμπέρασμα ότι η Τσέλσι δεν εκμεταλλεύεται καθόλου την έδρα της. Σε μια υποθετική κατάταξη που μετράνε μόνο τα εντός, τότε οι «μπλε» θα ήταν στη 13η θέση. Αντιθέτως, μακριά από το «Bridge» έχουν συγκεντρώσει 13 βαθμούς, διαθέτοντας την καλύτερη επίθεση (14 γκολ).

Πολύ πιο ισορροπημένη η Άρσεναλ. Για αυτό και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας θα έλεγε κανείς. Οι «γκάνερς» παραμένουν αήττητοι στο «Emirates». Μακριά από αυτά έχουν ίδιο ρεκόρ και συγκομιδή με την αποψινή τους αντίπαλο (4-1-1).

ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
4.50

Τι λέει η παράδοση;

Απείρου κάλλους αναμετρήσεις έχουν προσφέρει οι δύο ομάδες, με την Άρσεναλ να χαμογελάει περισσότερο τελευταία. Δεν παίζει μπάλα η παράδοση, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως έχει να χάσει κόντρα στους «μπλε» απο το 2021.

Μάλιστα, τρέχει ένα εξαιρετικό σερί στο «Στάμφορντ Μπριτζ» όπου στις έξι τελευταίες επισκέψεις της εκεί πανηγύρισε τρεις νίκες και έφερε άλλες τόσες ισοπαλία. Τελευταία ήττα το 2018.

Τσέλσι – Άρσεναλ αποδόσεις

Τσελσι Αρσεναλ

Μιλάμε για μεγάλο ντέρμπι, επομένως δεν υπάρχει γκράντε φαβορί στις αποδόσεις. Πάντως, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες η Άρσεναλ έχει τον πρώτο λόγο με το διπλό στο 2.20. Η ισοπαλία πληρώνει 3.30 και ο άσος 3.45.

ΤΣΕΛΣΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΑΛ
3.45 3.30 2.20

Συνήθως αναμένονται πολλά γκολ σε τέτοιες αναμετρήσεις, ωστόσο επικρατεί ψυχραιμία και ισορροπία. Μοιρασμένες οι αποδόσεις στα Over και Under 2,5 με 1.91 και 1.90 αντίστοιχα. Λίγο πιο ξεκάθαρη η εικόνα στα G/G και N/G που προσφέρονται στο 1.70 και 2.07 αντίστοιχα.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.91 1.90 1.70 2.07

Τσέλσι – Άρσεναλ ειδικά στοιχήματα

Αρσεναλ

Φτάσαμε, λοιπόν, στην πιο… πιπεράτη ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πέρα από τα κλασικά σημεία στα προγνωστικά πρέμιερ λιγκ, όλοι αναζητούμε το διαφορετικό, το πιο εξεζητημένο. Παρακάτω θα βρείτε τα ειδικά που ξεχωρίσαμε για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση.

ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1
2.27
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
5.80
ΤΣΕΛΣΙ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΚΟΡ
9.00
ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΜΠ. ΣΑΚΑ ΚΑΙ Ο ΕΣΤΕΒΑΟ
14.00

 Τσέλσι – Άρσεναλ κανάλι

Τώρα σας ακούμε και ρωτάτε «πού θα δω το Τσέλσι – Άρσεναλ;». Μην αγχώνεστε, διότι το πρόγραμμα tv της Kingbet έχει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το «London Derby» (27/11, 18:30) μέσα από τη συχνότητα του Novasports Premier League.

