Τόσα θα δώσει η Ρεάλ για τον Μουζακίτη!💣

Η αλήθεια για το ξαφνικό ενδιαφέρον της Ρεάλ για τον Έλληνα μέσο.

Όπως βλέπετε κάθε τι που γράφω για την συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει επιβεβαίωση μερικές μέρες μετά. Ο Μουζακίτης εχει μπει στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τσάμπι Αλόνσο να τον παρακολουθεί εδώ και 1.5 χρόνο.

Και οι Ισπανοί την Κυριακή το πήγαν ένα βήμα παραπάνω. Πως η Ρεάλ είναι έτοιμη να σκάσει 30 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει άμεσα. Είναι τόσο προχωρημένη η κατάσταση; Έρχομαι εγώ να σας πω όλα τα δεδομένα.

Αρχικά ο Μουζακίτης έχει κάνει ένα συγκλονιστικό ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον Ντάνι Γκαρθία να προερχόταν από τραυματισμό, ο Μούζα κράτησε ένα κέντρο μόνος του και φυσικά ήταν το μεγάλο κρας τεστ για τον Τσάμπι Αλονσο.

Γενικά τα χαφ της Ρεάλ στον άξονα είναι παγκόσμιας κλάσης. Τσουαμένι, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Μπέλινχαμ. Όμως και οι 4 παίζουν και σε άλλες θέσεις. Χαφ που να παίζουν μόνο εκεί όπως είχε Κρόος και Μόντριτς η Ρεάλ δεν έχει.

Και ο Τσάμπι Αλόνσο βλέπει έναν τέτοιον στο πρόσωπο του Μουζακίτη. Πάμε τώρα και στα λεφτά που θα σκάσει η Ρεάλ. Γιατί την πρότασή της θα την κάνει.

Οι Ισπανοί έγραψαν για 30 εκατομμύρια. Κάπου εκεί θα κλείσει το ντιλ να ξέρετε, αν σκάσει επίσημα η Ρεάλ για τον Μουζακίτη. Και γράφω θα κλείσει, γιατί στην Ρεάλ απλά δεν λες όχι.

Και ως Ολυμπιακός και ως Μουζακίτης. Σας το έχω ξαναγράψει πως μεγάλο ρόλο σε τέτοια ντιλ παίζει ρόλο και ποια ομάδα θα σου κάνει την πρόταση. Αν στην κάνει η Μπράιτον θα ζητήσεις περισσότερα και θα κάνεις διαπραγματεύσεις. Αν στην κάνει η Ρεάλ απλά περνάς σε άλλη πίστα.

Όπως συνέβη και με τον Τσιμίκα με την Λίβερπουλ. Ο Ολυμπιακός πήρε λιγότερα από όσα ήθελε από τον Τσιμίκα αλλά είχε κάνει ένα σπουδαίο ντιλ με ένα από τα μεγαλύτερα brand στον κόσμο. Θα επανέλθω γιατί το Μουζακίτης – Ρεάλ θα έχει πάρα πολλά επεισόδια.