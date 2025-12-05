Το «πρόβλημα» για τον Καλοσκάμη και την ΑΕΚ!👀

Τι μπορεί να συμβεί άμεσα και να βάλει σε μεγάλες σκέψεις τους ανθρώπους της Ένωσης.

Και ξαφνικά χτυπάνε και τα καμπανάκια στην ΑΕΚ. Έτσι συμβαίνει σε όλες τις χώρες έτσι θα συμβεί και στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι πλέον έχουμε παντού παικταράδες και συνεχίζουμε να παράγουμε κι άλλους η αγορά θα κοιτάει ολοένα και περισσότερο στα μέρη μας.

Και η Tutto Mercato μετά την βράβευση στον Χρήστο Μουζακίτη αποφάσισε να ασχοληθεί με έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Με ποιον; Αυτή την φορά με τον Καλοσκάμη.

«Ο γεννημένος το 2005 στην ΑΕΚ εξτρέμ είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά και πολυαναμενόμενα ταλέντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ιταλία. Ως επιθετικός δεξιός μπακ, αγωνίζεται επίσης ως επιθετικός μέσος και στην άλλη πλευρά χάρη στην αξιοσημείωτη ευελιξία του. Είκοσι ετών, γεννημένος στο Μαρούσι, είναι προϊόν της ακαδημίας του Παναθηναϊκού, η οποία ωστόσο τον άφησε ελεύθερο το καλοκαίρι του 2024 (ο αδερφός του Νεκτάριος εξακολουθεί να παίζει εκεί, στην Under-19).

Στη συνέχεια, πέρασε έναν χρόνο στον Ατρόμητο, κάτι που ήταν αρκετό για να τον πείσει η ΑΕΚ να τον υπογράψει. Δεν έχει αγωνιστεί στην Conference League επειδή δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της UEFA λόγω τραυματισμού στην κλείδα που τον κράτησε εκτός για δύο μήνες στην αρχή της σεζόν. Είναι σε φόρμα εδώ και αρκετό καιρό, όπως αποδεικνύεται από τις εμφανίσεις του τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο, με μια ασίστ που έδωσε χθες στον αγώνα με τον ΟΦΗ».

Και δεν είναι μόνο η ΑΕΚ θα πω εγώ. Ο Καλοσκάμης ξεχωρίζει και στην Εθνική Ελπίδων η οποία έχει μια χρυσή ευκαιρία να περάσει στην τελική φάση του Euro. Και αν γίνει κι αυτό οι αξίες όλων των ποδοσφαιριστών θα εκτοξευθούν.

Γι’ αυτό και αρκετές ομάδες τόσο οι ελληνικές όσο και του εξωτερικού θέλουν να “κλέψουν” από τώρα παίκτες από τη συγκεκριμένη ομάδα. Δείτε πχ Κοντούρη και Σμυρλή που τους θέλουν οι μεγάλοι στην Ελλάδα και φυσικά Καλοσκάμη που πλέον θα μπει για τα καλά στα ραντάρ ευρωπαϊκών ομάδων.

Και δεν αποκλείω τον Γενάρη να έχει ήδη προτάσεις η ΑΕΚ για τον μικρό και να αρχίζουν οι σπαζοκεφαλιές στην διοίκηση της Ένωσης.