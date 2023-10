Το πανό της Ραπίντ Βιέννης για τον Παναθηναϊκό που... προκαλεί

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ραπίντ Βιέννης σήκωσαν πανό το βράδυ της Κυριακής στο ντέρμπι με την Αούστρια, που έφερε την υπογραφή της Θύρας 13 Βιέννης.

Το συγκεκριμένο πανό αφορούσε τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή που έλαβε χώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια την 7η Αυγούστου και ανέφερε: «Η ιστορία έχει επαναληφθεί μόνοι σας έχετε αλληλοσκοτωθεί».

Aυτή ουσιαστικά ήταν η απάντηση των οπαδών της Ραπίντ -οι οποίοι είναι αδελφοποιημένοι με εκείνους του Παναθηναϊκού- στους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ και στα όσα υποστήριξαν μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το πανό:

01.10.2023, Ultras Rapid Wien🇦🇹 saying that the Original 21 (AEK🇬🇷) killed their own in the fight between BBB & Gate 13 vs Original 21 https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/tNmpVjqAL9

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2023