Το μπαμ που κυνηγάνε Νίκολιτς, Ηλιόπουλος

«Ζεστοί» φαίνεται πως είναι οι άνθρωποι της ΑΕΚ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουάριου, με πιο ένθερμους τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Μάριο Ηλιόπουλου.

Ο προπονητής και ο ιδιοκτήτης της Ένωσης βλέπουν πως η ομάδα έχει αρχίσει και ρολάρει και παραμένει εντός στόχων σε πρωτάθλημα και Conference League.

Αυτό που λείπει είναι ορισμένες «πινελιές« ποιότητας στη μεσαία γραμμή, με το όνομα που έχει «κυκλωθεί, από το καλοκαίρι μάλιστα, να είναι αυτό του Ντιμίτρι Μπαρίνοφ.

Ο 29χρονος Ρώσος διεθνής (23 φορές, 5 μέσα στο τρέχον έτος) είναι γνώριμος του Νίκολιτς από τη συνεργασία τους στη Λοκομοτίβ Μόσχας (είχε 33 συμμετοχές υπό τον Σέρβο τεχνικό) και το καλοκαίρι μένει ελεύθερος.

Φέτος είναι και πάλι βασικός και αρχηγός της ομάδας του μετρώντας 23 εμφανίσεις, 3 γκολ και 7 ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ρωσίας.

Το καλοκαίρι έγινε η πρώτη προσπάθεια, με την ΑΕΚ να προσφέρει 2 εκατομμύρια και τους Μοσχοβίτες να τα αρνούνται, ζητώντας τουλάχιστον 6.

Πλέον, τα πράγματα έχουν γίνει πιο ευνοϊκά για τους «κιτρινόμαυρους», αφού η Λοκομοτίβ θα προσπαθήσει να μην τον χάσει με μηδενικό οικονομικό κέρδος.

Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι βάσει των κυρώσεων της ΕΕ προς τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, είναι πολύ δύσκολη η ανταλλαγή χρημάτων με σύλλογο της συγκεκριμένης χώρας.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ερχομός του Μπαρίνοφ το καλοκαίρι που θα έχει λήξει το συμβόλαιό του μοιάζει μονόδρομος.