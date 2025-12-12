Το «κλείδωσε» κι αυτό ο Μπενίτεθ στις μεταγραφές!💥

Το θέλει άμεσα και μετά το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν, το τρέχει με Κοτσόλη, Κορόνα.

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει ένα τρομερό extreme make over από τον Γενάρη κιολας. Τις προάλλες θυμάστε τις σας έγραφα ε;

Πως αν μπορεί να κάνει οκτώ αποχωρήσεις, θα τις κάνει και θα προσπαθήσει να κάνει τις ανάλογες προσθήκες. Σας είχα αφήσει με ένα ΑΛΛΑ για αυτές τις αλλαγές. Και αυτό ειχε να κάνει με την ευρωπαϊκή λίστα.

Έκατσα κι έψαξα κι αυτό το κομμάτι. Αν αποχωρήσουν τον Γενάρη 5 παίκτες από την Λίστα Α, μπορεί να προστεθεί συν ένας παίκτης στις 3 αλλαγές.

Αν αποχωρήσουν 7 παίκτες από την Λίστα Α, τότε μπορούν να προστεθούν +2 παίκτες στις 3 αλλαγές. Θα μου πείτε θα ζητήσει ο Μπενίτεθ να φύγουν τόσοι παίκτες; Φυσικά και όχι.

Σας το λέω σε περίπτωση που προκύψει και αυτό το ενδεχόμενο.

Πάμε όμως στο νεάκι που έμαθα. Ο Μπενίτεθ λοιπόν εκτός απο τερματοφύλακα, στόπερ και αριστερό μπακ κλείδωσε πως θα πάρει κι ένα οκτάρι.

Ο Μπενίτεθ θέλει έναν παίκτη δίπλα και λίγο πιο μπροστά από τον Τσιριβέγια για να στηρίξει στο δεύτερο μισό τα χαφ του Παναθηναϊκού. Στην πραγματικότητα ψάχνει έναν παίκτη για να αντικαταστήσει τον Ρενάτο.

Ποιος θα είναι αυτός; Κάτι έχει πιάσει το ραντάρ μου και θα επανέλθω.