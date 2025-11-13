ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Kingbet Kingbet

Το διάστημα απουσίας του Ελ Κααμπί!🔥

el kaabi olympiakos

Ο μεγάλος πονοκέφαλος για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει στο ρόστερ του και τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ αλλά όπως και να το κάνουμε Ελ Κααμπί δεν είναι. Ο Μαροκινός έχει δέσει απόλυτα στην ομάδα και στα θέλω του Μεντιλίμπαρ και οι ερυθρόλευκοι θα χάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τον πρώτο τους σκόρερ.

Και για την προετοιμασία της Εθνικής Μαρόκο για το Κόπα Άφρικα αλλά και γιατί η ομάδα του Ελ Κααμπί είναι εκ των φαβορί να φτάσουν μέχρι τέλους.

Το ερώτημα είναι λοιπόν πότε θα φύγει ο Ελ Κααμπί και για πόσο διάστημα θα τον στερηθεί ο Μεντιλίμπαρ. Έρχομαι να σας δώσω τις απαντήσεις γιατί ο Ολυμπιακός έχει στείλει ήδη τα θέλω του προς την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκο.

Το πρώτο ματς του Κόπα Άφρικα είναι στις 21 Δεκεμβρίου και τότε παίζει και το Μαρόκο. Η ομοσπονδία έχει ζητήσει να αρχίσει η προετοιμασία 15 μέρες πριν το τουρνουά.

Όπερ σημαίνει πως ο Μεντιλίμπαρ δεν θα μπορεί να τον υπολογίζει σε όλο τον Δεκέμβριο. Τι έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός;

Τουλάχιστον να μείνει στου Ρέντη ο Ελ Κααμπί μέχρι τις 9 ή 10 Δεκεμβρίου και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία τους Μαρόκο για 10 μέρες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα.

Τώρα 2 μέρες μπρος 2 πίσω δύσκολα θα αλλάξει στην συνολική εικόνα. Κι αυτή λέει πως ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα για το Κόπα Άφρικα.

