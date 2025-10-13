ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Tι πραγματικά συμβαίνει με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς!💥

jovanovic greece

Όλο το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών με τον προπονητή της Εθνικής ομάδας.

Και η Εθνική απέτυχε. Αποκλείστηκε και μαθηματικά από την 4η αγωνιστική των προκριματικών και υπήρχε και υπάρχει σοβαρή φημολογία για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πώς έγιναν όμως τα πράγματα χθες αμέσως μετά τον αποκλεισμό.

Αρχικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης έκανε δηλώσεις στους απεσταλμένους λέγοντας πως δεν υπάρχει κανένα θέμα Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρά το γεγονός πως παραδέχθηκε ότι είναι μια αποτυχία για την Εθνική ομάδα.

Και μάλιστα ο Γκαγκάτσης προχώρησε σε αυτή τη κίνηση πριν καν πάει στα αποδυτήρια για να μιλήσει στην ομάδα. Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε μια δήλωση που ουσιαστικά τα άφηνε όλα ανοιχτά.

«Καταλαβαίνω την θέση του προέδρου και θέλω να σας πω κάτι. Εγώ με αυτούς τους παίκτες έχω την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όμως είμαι προπονητής, πρέπει να ξέρετε ότι το συμβόλαιό μου δεσμεύει εμένα, δεν δεσμεύει την ΕΠΟ. Δεν είμαι εδώ για να περνάω τον χρόνο μου. Στο τέλος τέλος είμαι άνθρωπος που έχει ευθύνες, πολύ μεγάλες για την θέση που είμαστε σήμερα».

Και πολλοί το μετέφρασαν ως πιθανή δική του παραίτηση. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει ομως. Μαθαίνω πως δεν τέθηκε καν θεμα από τον Ιβάν και ούτε φυσικά από τον Γκαγκάτση. Οι δύο άντρες συνεχίζουν κανονικά και θέτουν ως στόχο την πρόκριση στο Euro 2028, με τα προγνωστικά να είναι υπέρ μας.

