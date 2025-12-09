ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τι πραγματικά συμβαίνει με Ελ Κααμπί και Μαρσέιγ🔥

el kaabi

Οι πιθανότητες που ολοένα και αυξάνονται και τα περίεργα δημοσιεύματα.

Και ξαφνικά από εκεί που είχαμε λίγο καπνό πάμε για πυρκαγιά στο συγκεκριμένο θέμα. Τα δημοσιεύματα έχουν αυξηθεί και πλέον το θέμα υπάρχει και είναι και σοβαρό. Πάμε λίγο να σας πω τα νέα δεδομένα.

Οι Γάλλοι και σοβαρό μίντια έγραψε πως η υπόθεση του Ελ Κααμπί ουσιαστικά έχει τελειώσει με τη Μαρσέιγ. Για την ακρίβεια γράφουν πως ο γαλλικός σύλλογος και ο μάνατζερ του τα έχουν βρει σε όλα και από το καλοκαίρι ο παίκτης θα υπογράψει ως ελεύθερος.

Ισχύει κάτι τέτοιο; Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Αρχικά 9 Δεκεμβρίου ο Ελ Κααμπί δεν μπορεί να συμφωνήσει με καμία ομάδα. Καλά για να υπογράψει δεν το συζητάμε. Ο Μαροκινός φορ μπορεί να το κάνει από 1η Γενάρη μιας και το καλοκαίρι μένει ελεύθερος.

Αλλά και πρώτη Γενάρη να φτάσουμε ο Ελ Κααμπί δεν θα κάνει κάτι τέτοιο στον Ολυμπιακό γιατί δεν είναι τέτοιος τύπος. Προφανώς γνωρίζει πως έχει προσφέρει πολλά στον σύλλογο και έχει γράψει ιστορία, αλλά γνωρίζει επίσης πως του έχει προσφέρει και πολλά ο Ολυμπιακός.

Υπάρχει το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ; Ξεκάθαρα. Μάλιστα εγώ μαθαίνω πως οι Γάλλοι θα πιέσουν να τον αγοράσουν από τώρα και όχι να περιμένουν το καλοκαίρι. Και αν γίνει κάτι τέτοιο τότε θα μπλέξουν πολύ τα πράγματα.

Γιατί και η Μαρσέιγ θα δίνει λεφτά στον Ολυμπιακό και προφανώς θα έχει φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία με τον παίκτη.

Τι μαθαίνω εγώ; Πως ο Μεντιλίμπαρ έχει την σιγουριά πως ο Ελ Κααμπί θα μείνει στον Ολυμπιακό και την επόμενη σεζόν. Και μαζί θα είναι στον σύλλογο μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Και θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες και για την ανανέωση του Μεντιλίμπαρ αλλά και για το θέμα του Ελ Κααμπί.

