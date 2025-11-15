ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τι παίζει με Μπενίτεθ και Κοτσόλη;🔥

Ο ρόλος του Κορόνα που έρχεται στον Παναθηναϊκό και οι… ρόλοι.

Κάποιοι θέλουν ήδη να δημιουργήσουν θέμα στον Παναθηναϊκό. Όχι εσωτερικά. Γύρω γύρω ξέρετε. Ειδικά με τα social media και το τι γίνεται και τι φαντάσματα βλέπουν. Για παράδειγμα η πρόσληψη του Κορόνα ο οποίος έφυγε από την Βαλένθια και παίρνει το αεροπλάνο για την Αθήνα.

Κάποιοι ανακάλυψαν πως υπάρχει ήδη θέμα με τον Κοτσόλη και πως έρχεται ο Κορόνα ως συμπατριώτης του Μπενίτεθ να… καλύψει τον Έλληνα. Και ίσως να είχε μια βάση σε άλλες εποχές και ίσως με άλλον προπονητή. Πάμε να σας πω τι πραγματικά ισχύει.

Πρώτον, ο Παναθηναϊκός δεν θα έκανε κάποια κίνηση χωρίς την έγκριση του Μπενίτεθ. Ο Αλαφούζος δεν έκανε μια τέτοια επένδυση για να τον… καπελώσει και να αρχίσει η εσωστρέφεια.

Δεύτερον, Μπενίτεθ και Κοτσόλης έχουν κάνει ήδη αρκετές κουβέντες και ήδη έχει πέσει με τα μούτρα στην δουλειά ο Έλληνας τεχνικός διευθυντής. Σε βαθμό μάλιστα που όχι μόνο έχει κερδίσει ήδη τον Μπενίτεθ, αλλά η σχέση του έχει γίνει ήδη πολύ στενή.

Οπότε η έλευση του Κορόνα (να δούμε εάν θα δέσει κι επίσημα αυτή) δεν θα αλλάξει κάτι στις ισορροπίες. Ίσα ίσα που οι δύο άντρες (Μπενίτεθ και Κοτσόλης) θεωρούν τον Κορόνα ως έξτρα βοήθεια σε όλα όσα θέλουν να κάνουν στον Παναθηναϊκό.

Η αρχή πάντως στις σχέσεις και στους ρόλους και ξεκάθαρη είναι και ενθαρρυντική.

