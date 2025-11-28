Τι είπε και το έκανε άμεσα πράξη ο Αλαφούζος!💥

Η κίνηση του ισχυρού άντρα του Παναθηναϊκού που βλέπει ήδη τις αλλαγές.

Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε πολλά στη συνέντευξη που έδωσε. Πάρα πολλά. Σε άλλα δέχθηκε μεγαλύτερη κριτική, σε άλλα λιγότερη. Όμως έχει πει και πολύ σημαντικά πράγματα. Σας έχω πει αλλά σήμερα θα σας πω κάτι ακόμα που έχει περάσει στο ντούκου αλλά το κάνει πράξη.

Ο ισχυρός άντρας του Παναθηναϊκού μεταξύ άλλων είπε πως έχει πάρει μια απόφαση. Να βγει περισσότερο μπροστά ως ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Και συνολικά το κάνει πράξη ο Αλαφούζος.

Αφού λοιπόν έκλεισε με όλες τις αλλαγές που είχε να κάνει στον Παναθηναϊκό, από προπονητή και τεχνικό τιμ μέχρι διοικητικό οργανόγραμμα, ο Γιάννης Αλαφούζος προχωράει στα υπόλοιπα.

Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ανέλαβε και CEO στον ΣΚΑΙ ο ίδιος ο Αλαφούζος. Θα μου πείτε πού κολλάει αυτό; Κολλάει. Γιατί δείχνει ότι θα γίνει ενεργός και θα ασχολείται ο ίδιος με πάρα πολλά ζητήματα πολυεπίπεδα.

Το «βγαίνω μπροστά» δεν είναι μόνο να φαίνεται. Που θα γίνει κι αυτό μιας και θα αυξήσει και τις δημόσιες παρουσίες του. Το βγαίνω μπροστά είναι αναλαμβάνω ευθύνες και δουλειές και τις προχωράω.

Και στον Παναθηναϊκό αφού τελείωσε με το αγωνιστικό τμήμα το οποίο μέχρι στιγμής του δείχνει ότι βρίσκεται και σε καλό δρόμο (6 νίκες σε 7 ματς στο πρόγραμμα αγώνων) θα ασχοληθεί με το γηπεδικό. Το οποίο επίσης έχει μπει σε καλό δρόμο, αλλά ο Αλαφούζος θέλει να τα τακτοποιήσει όλα και αν γίνεται να τρέξει τις διαδικασίες ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχουν πει όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές.

Για να δούμε πως θα τα πάει και στην πράξη ο Αλαφούζος βγαίνοντας μπροστά.