Η Superbet εκανε πρεμιέρα στην ελληνική αγορά

Διαθέσιμη και στην Ελλάδα είναι πλέον η στοιχηματική εταιρία Superbet, μέλος του κορυφαίου διεθνούς ομίλου.

Προσφέρει πλήρη γκάμα αθλητικού στοιχήματος που καλύπτει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και πολλά άλλα αθλήματα. Διαθέτει ανταγωνιστικές αποδόσεις και μεγάλη ποικιλία επιλογών τόσο πριν τον αγώνα όσο και σε live betting. Επιπλέον, υπάρχει ευρεία επιλογή παιχνιδιών live καζίνο, όλα μέσα από μια εύκολη -και πλήρως προσαρμοσμένη στην ελληνική αγορά- πλατφόρμα.

Η εταιρεία παρέχει εξυπηρέτηση πελατών στην ελληνική γλώσσα μέσω πληθώρας καναλιών, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Στροφή στην ελληνική αγορά

Σημειώνεται επίσης πως, η Superbet επενδύει σημαντικά στην ελληνική αγορά εργασίας. Από το 2008 μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό τεχνολογικό όμιλο με ισχυρή παρουσία σε μεγάλες διεθνείς αγορές, όπως η Βραζιλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σερβία, απασχολώντας παγκοσμίως περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους. Στην Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο τοπικό ταλέντο, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μεταφέρει τεχνογνωσία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς.

Ενδεικτικό των προθέσεών της το deal-«μαμούθ» ως το 2032 με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακό, το οποίο αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην επιθετική στρατηγική επέκτασης που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια. Η εταιρία έχει ήδη συνάψει σημαντικές συνεργασίες με έντονο αθλητικό χαρακτήρα, όμως αυτή η συμφωνία την τοποθετεί ξεκάθαρα ανάμεσα στους πιο ισχυρούς παίκτες της στοιχηματικής αγοράς.

Το brand της ενισχύεται, η παρουσία της γίνεται πιο έντονη και η αναγνωρισιμότητά της αυξάνεται με ταχύτητα. Στοχεύει να συνάψει κι άλλες μεγάλες συμφωνίες με κορυφαίες ομάδες και οργανισμούς, επενδύοντας στρατηγικά ώστε να εδραιωθεί ως ένας από τους πιο δυναμικούς και αναγνωρίσιμους παρόχους του χώρου. Το deal με τον Ολυμπιακό αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης και φιλόδοξης επέκτασης.