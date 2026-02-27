ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Super League: Ο Παναθηναϊκός «κλέβει» τον παιχταρά που ήθελαν όλοι!

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός προγνωστικά στοιχήματος
LIVE C

Υπάρχουν προτεραιότητες που φέτος… καίνε στο αγωνιστικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως δεν γίνονται ήδη διεργασίες και για το μέλλον.

Άλλωστε, το καλοκαίρι αναμένεται να υπάρξουν πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ του «τριφυλλιού», προκειμένου αυτό να ευθυγραμμιστεί και με τα «θέλω» του Ράφα Μπενίτεθ και με το όραμα του συλλόγου.

Και τούτο το όραμα είναι σαφές τα τελευταία χρόνια πως περιφέρεται σημαντικά γύρω από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οι «πράσινοι» έχουν αποδείξει ότι ό,τι αξιόλογο… ΠΟΠ προϊόν κυκλοφορεί θέλουν να το χτυπάνε.

Και επιθυμούν να το κάνουν ξανά. Αυτή τη φορά με τον Παναγιώτη Τσαντίλα που πρωταγωνιστεί σε έναν Ατρόμητο που έχει κινηθεί σε ρηχά νερά.

Ο 21χρονος σέντερ φορ έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και μετρά φέτος 6 γκολ σε 23 εμφανίσεις στη Σούπερ Λιγκ. Κυρίως όμως κουβαλά ένα πολύ ελκυστικό προφίλ. Ηλικία, potential, προοπτική εξέλιξης και σημαντικής μεταπώλησης.

Κάτι σαν… Φώτης Ιωαννίδης 2.0. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να κινεί τα νήματα πίσω από τα φώτα και δείχνει να προσπαθεί να στρώσει το έδαφος για να προχωρήσει στην απόκτηση του Τσαντίλα στο μέλλον.

Άλλωστε, λογικά θα υπάρξει και εγχώριος ανταγωνισμός, τον οποίοι οι «πράσινοι» θέλουν να πιάσουν στον ύπνο.

