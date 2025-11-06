ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
«Σκάνε» άλλα 30 εκατομμύρια για τον Μουζακίτη!💣

mouzakitis osfp

Η μεγάλη επιστροφή της ομάδας που θέλει να κάνει δικό της τον Έλληνα μέσο.

Και ξαφνικά εκεί που καθόμουν στον καναπέ βλέποντας Τσάμπιονς Λιγκ τα ματς της Τετάρτης έσκασε τηλέφωνο. Είδα αριθμό από Αγγλία. Ώπα λέω κάτι συμβαίνει και το σήκωσα αμέσως.

Το μόνο που μου είπε ήταν πως ετοιμάσου η ομάδα να γράψει ιστορία και να δώσει συνολικά 100 εκατομμύρια μετά και τον Μουζακίτη. Με κούφανε στην αρχή, αλλά το έψαξα λίγο περισσότερο και την επιβεβαίωσα την πληροφορία.

Όντως βλέπω από τον Γενάρη κιόλας η Μπράιτον να κάνει μπάσιμο στον Ολυμπιακό. Ένα μπάσιμο το οποίο είχε γίνει γνωστό και το καλοκαίρι και για πολλούς φάνηκε υπερβολικό. Να πάρει δηλαδή η Μπράιτον πακέτο τους δύο Έλληνες του Ολυμπιακού.

Προφανώς τότε και ο Ολυμπιακός δεν πούλαγε και τους δύο και πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ο Μουζακίτης ειδικά μετά το ματς με την Αϊντχόφεν ενεργοποίησε εκ νέου τους σκάουτερ των ομάδων.

Και η Μπράιτον φυσικά συνέχιζε και θα συνεχίζει να τον παρακολουθεί. Οπότε το πλάνο είναι να δώσει συνολικά 100 εκατομμύρια για τους 3 Έλληνες γιατί αυτό ήταν το πλάνο της από την αρχή!

Και μαθαίνω πως από τον Γενάρη κιόλας θα επανέλθει με μια πρόταση κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ που φυσικά αλλάζουν τα δεδομένα και για τον Ολυμπιακό και για τον ίδιο τον παίκτη.

