ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

«Σφάζονται» στα πόδια του ΟΣΦΠ, ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ!

Ένα στοιχείο που λείπει από τις περισσότερες ελληνικές ομάδες είναι το γηγενές, με ελάχιστους προπονητές να δίνουν την ευκαιρία στους Έλληνες να αναδείξουν το ταλέντο τους.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που τη δεδομένη χρονική περίοδο η Εθνική μας Ομάδα παίρνει σπουδαία αποτελέσματα, ακόμα και κόντρα στα προγνωστικά, βασιζόμενη σε παίκτες που αγωνίζονται εκτός συνόρων.

Για να είμαστε ειλικρινείς ωστόσο, οι διοικούντες κάνουν μια «στροφή» προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ταλέντο του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη πως είτε τον Ιανουάριο είτε το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να κοντραριστούν οι τέσσερις «μεγάλοι» για την υπογραφή ενός ελπιδοφόρου νεαρού παίκτη.

Ο λόγος για τον Παναγιώτη Τσαντίλα, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα του Ατρομήτου.

Ο 21χρονος υψηλόσωμος φορ (1,85) κάνει φέτος το ξεπέταγμά του, σκοράροντας δύο φορές σε επτά ματς στο πρωτάθλημα και τρεις φορές σε ισάριθμα ματς στο Κύπελλο Ελλάδας.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου, οπότε από την 1η Ιανουαρίου μπορεί να διαπραγματευθεί με τον οποιονδήποτε μόνος του.

Οι Περιστεριώτες θα προσπαθήσουν να το ανανεώσουν, προκειμένου να μην τον χάσουν δίχως οικονομικό αντίκρισμα το καλοκαίρι.

Εντούτοις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ «γλυκοκοιτάζουν» την περίπτωσή του και δεν αποκλείονται εξελίξεις, ακόμα και άμεσα.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα