«Σφάζονται» στα πόδια του ΟΣΦΠ, ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ!

Ένα στοιχείο που λείπει από τις περισσότερες ελληνικές ομάδες είναι το γηγενές, με ελάχιστους προπονητές να δίνουν την ευκαιρία στους Έλληνες να αναδείξουν το ταλέντο τους.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που τη δεδομένη χρονική περίοδο η Εθνική μας Ομάδα παίρνει σπουδαία αποτελέσματα, ακόμα και κόντρα στα προγνωστικά, βασιζόμενη σε παίκτες που αγωνίζονται εκτός συνόρων.

Για να είμαστε ειλικρινείς ωστόσο, οι διοικούντες κάνουν μια «στροφή» προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ταλέντο του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη πως είτε τον Ιανουάριο είτε το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να κοντραριστούν οι τέσσερις «μεγάλοι» για την υπογραφή ενός ελπιδοφόρου νεαρού παίκτη.

Ο λόγος για τον Παναγιώτη Τσαντίλα, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα του Ατρομήτου.

Ο 21χρονος υψηλόσωμος φορ (1,85) κάνει φέτος το ξεπέταγμά του, σκοράροντας δύο φορές σε επτά ματς στο πρωτάθλημα και τρεις φορές σε ισάριθμα ματς στο Κύπελλο Ελλάδας.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου, οπότε από την 1η Ιανουαρίου μπορεί να διαπραγματευθεί με τον οποιονδήποτε μόνος του.

Οι Περιστεριώτες θα προσπαθήσουν να το ανανεώσουν, προκειμένου να μην τον χάσουν δίχως οικονομικό αντίκρισμα το καλοκαίρι.

Εντούτοις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ «γλυκοκοιτάζουν» την περίπτωσή του και δεν αποκλείονται εξελίξεις, ακόμα και άμεσα.